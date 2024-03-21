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Источник раскрыл данные о продолжительности полета корабля "Союз МС-25" - РИА Новости, 21.03.2024
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Наука
 
21:35 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/polet-1934808737.html
Источник раскрыл данные о продолжительности полета корабля "Союз МС-25"
Источник раскрыл данные о продолжительности полета корабля "Союз МС-25" - РИА Новости, 21.03.2024
Источник раскрыл данные о продолжительности полета корабля "Союз МС-25"
Баллистические условия не позволят кораблю "Союз МС-25" долететь до Международной космической станции по сверхкороткой схеме за три часа, как это планировалось, РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T21:35
2024-03-21T21:35
наука
космос - риа наука
олег новицкий
олег кононенко
роскосмос
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Баллистические условия не позволят кораблю "Союз МС-25" долететь до Международной космической станции по сверхкороткой схеме за три часа, как это планировалось, если бы пуск 21 марта не был перенесён, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Пуск корабля "Союз МС-25" планировался на 16.21 мск четверга, но был отменён в автоматическом режиме за несколько минут до старта. Предполагалось, что полёт корабля пройдёт по недавно освоенной сверхкороткой двухвитковой схеме (когда корабль делает два оборота вокруг Земли), а стыковка с МКС состоится в 19.40 мск в этот же день. "Для реализации двухвитковой схемы сближения и стыковки необходимы соответствующие баллистические условия и очень точное соответствие рабочей орбиты МКС старту корабля. 23 марта таких условий не будет", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что полёт пройдёт по традиционной двухсуточной схеме, во время которой корабль делает примерно 34 витка вокруг Земли, а сам полёт занимает около 50 часов. После отмены пуска 21 марта гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что причиной стала просадка напряжения химического источника тока. Старт был перенесён на резервную дату и, как ожидается, состоится в 15.36 мск 23 марта. В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевской предстоит стать первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе. Изначально планировалось, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и 2 апреля вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
https://ria.ru/20240321/soyuz-1934754386.html
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космос - риа наука, олег новицкий, олег кононенко, роскосмос, юрий борисов (роскосмос)
Наука, Космос - РИА Наука, Олег Новицкий, Олег Кононенко, Роскосмос, Юрий Борисов (Роскосмос)
Источник раскрыл данные о продолжительности полета корабля "Союз МС-25"

"Союз МС-25" после переноса будет лететь к МКС двое суток, а не три часа

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТрансляция в Центре управления полетами предстартовой подготовки ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" с космодрома Байконур
Трансляция в Центре управления полетами предстартовой подготовки ракеты-носителя Союз-2.1а с кораблем Союз МС-25 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Трансляция в Центре управления полетами предстартовой подготовки ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" с космодрома Байконур
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Баллистические условия не позволят кораблю "Союз МС-25" долететь до Международной космической станции по сверхкороткой схеме за три часа, как это планировалось, если бы пуск 21 марта не был перенесён, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Пуск корабля "Союз МС-25" планировался на 16.21 мск четверга, но был отменён в автоматическом режиме за несколько минут до старта. Предполагалось, что полёт корабля пройдёт по недавно освоенной сверхкороткой двухвитковой схеме (когда корабль делает два оборота вокруг Земли), а стыковка с МКС состоится в 19.40 мск в этот же день.
Ракета Союз-2.1а с кораблем Союз МС-25 на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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"Для реализации двухвитковой схемы сближения и стыковки необходимы соответствующие баллистические условия и очень точное соответствие рабочей орбиты МКС старту корабля. 23 марта таких условий не будет", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что полёт пройдёт по традиционной двухсуточной схеме, во время которой корабль делает примерно 34 витка вокруг Земли, а сам полёт занимает около 50 часов.
После отмены пуска 21 марта гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что причиной стала просадка напряжения химического источника тока. Старт был перенесён на резервную дату и, как ожидается, состоится в 15.36 мск 23 марта.
В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевской предстоит стать первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.
Изначально планировалось, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и 2 апреля вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
Экипаж пилотируемого корабля Союз МС-25 21-й экспедиции на МКС - космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, астронавт NASA Трейси Дайсон и участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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