https://ria.ru/20240321/pogoda-1934603402.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 21.03.2024

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Четверг в Москве может стать самым теплым с начала года, ожидается до плюс 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T08:40

2024-03-21T08:40

2024-03-21T08:40

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Четверг в Москве может стать самым теплым с начала года, ожидается до плюс 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Вчерашний день в столице с результатом плюс 8,1 градуса стал самым тёплым с начала года, возможно, что сегодня этот результат будет превзойден", - сказал Леус. Синоптик пояснил, что в четверг погоду в Москве будет формировать периферия антициклона. "В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Днём в столице плюс 7-9 градусов, в Подмосковье от плюс 6 до плюс 11 градусов", - сказал Леус. Он отметил, что ветер будет дуть южный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240312/el-nino-1932403941.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода