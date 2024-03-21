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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 21.03.2024
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08:40 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/pogoda-1934603402.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 21.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Четверг в Москве может стать самым теплым с начала года, ожидается до плюс 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T08:40
2024-03-21T08:40
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Четверг в Москве может стать самым теплым с начала года, ожидается до плюс 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Вчерашний день в столице с результатом плюс 8,1 градуса стал самым тёплым с начала года, возможно, что сегодня этот результат будет превзойден", - сказал Леус. Синоптик пояснил, что в четверг погоду в Москве будет формировать периферия антициклона. "В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Днём в столице плюс 7-9 градусов, в Подмосковье от плюс 6 до плюс 11 градусов", - сказал Леус. Он отметил, что ветер будет дуть южный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик Леус: четверг в Москве может стать самым теплым днем с начала года

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Вид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Четверг в Москве может стать самым теплым с начала года, ожидается до плюс 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Вчерашний день в столице с результатом плюс 8,1 градуса стал самым тёплым с начала года, возможно, что сегодня этот результат будет превзойден", - сказал Леус.
Синоптик пояснил, что в четверг погоду в Москве будет формировать периферия антициклона.
"В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Днём в столице плюс 7-9 градусов, в Подмосковье от плюс 6 до плюс 11 градусов", - сказал Леус.
Он отметил, что ветер будет дуть южный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
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