Рейтинг@Mail.ru
Тела погибших на Камчатке туристов доставили в город Елизово - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:35 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/pogibshie-1934585503.html
Тела погибших на Камчатке туристов доставили в город Елизово
Тела погибших на Камчатке туристов доставили в город Елизово - РИА Новости, 21.03.2024
Тела погибших на Камчатке туристов доставили в город Елизово
Тела туристов, погибших при сходе лавины на Камчатке, эвакуированы с места происшествия и доставлены в город Елизово, сообщает пресс-служба управления МЧС... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T01:35
2024-03-21T01:35
елизово
камчатка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574425625_0:38:3282:1884_1920x0_80_0_0_3a2b256b9ec3d81d86e2a488b8e6f1aa.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 мар – РИА Новости. Тела туристов, погибших при сходе лавины на Камчатке, эвакуированы с места происшествия и доставлены в город Елизово, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "Двадцать первого марта в город Елизово были доставлены тела погибших под снежной массой туристов — в районе происшествия работал коммерческий борт "Витязь-Аэро" со спасателями поисково-спасательных отрядов МЧС и ЦОД на борту. Эвакуировать тела ранее не представлялось возможным из-за неблагоприятных погодных условий и сложного рельефа местности", - говорится в сообщении. Туристическая группа из 11 человек выполняла поход первой категории сложности и состояла из учеников Клуба туристов имени Травина из Петропавловска-Камчатского. Группа была зарегистрирована у спасателей по всем правилам. Инцидент произошел в понедельник, когда у перевала Красноармейский группа шла по гребню. Сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли девять человек. Под лавиной погибли 44-летняя женщина и 19-летний юноша.
https://ria.ru/20240320/rudnik-1934527408.html
елизово
камчатка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574425625_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_904a50dfea6593b73433dc03b878a737.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елизово, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Елизово, Камчатка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Тела погибших на Камчатке туристов доставили в город Елизово

МЧС: тела погибших в лавине на Камчатке туристов доставили в город Елизово

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8МБ МЧС РФ
Вертолет Ми-8МБ МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Вертолет Ми-8МБ МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 мар – РИА Новости. Тела туристов, погибших при сходе лавины на Камчатке, эвакуированы с места происшествия и доставлены в город Елизово, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
"Двадцать первого марта в город Елизово были доставлены тела погибших под снежной массой туристов — в районе происшествия работал коммерческий борт "Витязь-Аэро" со спасателями поисково-спасательных отрядов МЧС и ЦОД на борту. Эвакуировать тела ранее не представлялось возможным из-за неблагоприятных погодных условий и сложного рельефа местности", - говорится в сообщении.
Спасательные работы на руднике Пионер - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Новая группа спасателей прибыла на заваленный рудник "Пионер"
Вчера, 17:14
Туристическая группа из 11 человек выполняла поход первой категории сложности и состояла из учеников Клуба туристов имени Травина из Петропавловска-Камчатского. Группа была зарегистрирована у спасателей по всем правилам. Инцидент произошел в понедельник, когда у перевала Красноармейский группа шла по гребню. Сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли девять человек. Под лавиной погибли 44-летняя женщина и 19-летний юноша.
 
ЕлизовоКамчаткаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала