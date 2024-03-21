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Тела погибших на Камчатке туристов доставили в город Елизово

Тела погибших на Камчатке туристов доставили в город Елизово - РИА Новости, 21.03.2024

Тела погибших на Камчатке туристов доставили в город Елизово

Тела туристов, погибших при сходе лавины на Камчатке, эвакуированы с места происшествия и доставлены в город Елизово, сообщает пресс-служба управления МЧС... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T01:35

2024-03-21T01:35

2024-03-21T01:35

елизово

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 мар – РИА Новости. Тела туристов, погибших при сходе лавины на Камчатке, эвакуированы с места происшествия и доставлены в город Елизово, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "Двадцать первого марта в город Елизово были доставлены тела погибших под снежной массой туристов — в районе происшествия работал коммерческий борт "Витязь-Аэро" со спасателями поисково-спасательных отрядов МЧС и ЦОД на борту. Эвакуировать тела ранее не представлялось возможным из-за неблагоприятных погодных условий и сложного рельефа местности", - говорится в сообщении. Туристическая группа из 11 человек выполняла поход первой категории сложности и состояла из учеников Клуба туристов имени Травина из Петропавловска-Камчатского. Группа была зарегистрирована у спасателей по всем правилам. Инцидент произошел в понедельник, когда у перевала Красноармейский группа шла по гребню. Сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли девять человек. Под лавиной погибли 44-летняя женщина и 19-летний юноша.

https://ria.ru/20240320/rudnik-1934527408.html

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елизово, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия