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В Забайкалье назвали причину схода вагонов грузового поезда

В Забайкалье назвали причину схода вагонов грузового поезда - РИА Новости, 21.03.2024

В Забайкалье назвали причину схода вагонов грузового поезда

Причиной схода девяти полувагонов с углём и трёх цистерн с топливом на перегоне Гыршелун - Хушенга в Забайкальском крае мог стать излом рельса, сообщил в... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T10:51

2024-03-21T10:51

2024-03-21T10:51

происшествия

забайкальский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЧИТА, 21 мар — РИА Новости. Причиной схода девяти полувагонов с углём и трёх цистерн с топливом на перегоне Гыршелун - Хушенга в Забайкальском крае мог стать излом рельса, сообщил в Telegram-канале исполняющий обязанности Читинского транспортного прокурора Руслан Чулков. Ранее в пресс-службе ЗабЖД сообщили о сходе вагонов грузового поезда на перегоне Гыршелун-Хушенга. Позднее стало известно, что произошёл сход девяти полувагонов с углём и трёх цистерн с топливом. Восточное МСУТ СК России возбудило уголовное дело. "Ведутся восстановительные работы, организовано реверсивное движение, задержек поездов нет. Предварительной причиной схода явился излом рельса", - уточнил Чулков. Он добавил, что Читинской транспортной прокуратурой организована проверка.

забайкальский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф), россия