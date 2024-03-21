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В Забайкалье назвали причину схода вагонов грузового поезда - РИА Новости, 21.03.2024
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10:51 21.03.2024
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В Забайкалье назвали причину схода вагонов грузового поезда
В Забайкалье назвали причину схода вагонов грузового поезда - РИА Новости, 21.03.2024
В Забайкалье назвали причину схода вагонов грузового поезда
Причиной схода девяти полувагонов с углём и трёх цистерн с топливом на перегоне Гыршелун - Хушенга в Забайкальском крае мог стать излом рельса, сообщил в... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T10:51
2024-03-21T10:51
происшествия
забайкальский край
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ЧИТА, 21 мар — РИА Новости. Причиной схода девяти полувагонов с углём и трёх цистерн с топливом на перегоне Гыршелун - Хушенга в Забайкальском крае мог стать излом рельса, сообщил в Telegram-канале исполняющий обязанности Читинского транспортного прокурора Руслан Чулков. Ранее в пресс-службе ЗабЖД сообщили о сходе вагонов грузового поезда на перегоне Гыршелун-Хушенга. Позднее стало известно, что произошёл сход девяти полувагонов с углём и трёх цистерн с топливом. Восточное МСУТ СК России возбудило уголовное дело. "Ведутся восстановительные работы, организовано реверсивное движение, задержек поездов нет. Предварительной причиной схода явился излом рельса", - уточнил Чулков. Он добавил, что Читинской транспортной прокуратурой организована проверка.
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происшествия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Забайкальский край, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Забайкалье назвали причину схода вагонов грузового поезда

Прокуратура назвала излом рельса причиной схода вагонов поезда в Забайкалье

© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииСход вагонов железнодорожного поезда с углем на перегоне Гыршелун-Хушенга Забайкальской железной дороги
Сход вагонов железнодорожного поезда с углем на перегоне Гыршелун-Хушенга Забайкальской железной дороги
© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Сход вагонов железнодорожного поезда с углем на перегоне Гыршелун-Хушенга Забайкальской железной дороги
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ЧИТА, 21 мар — РИА Новости. Причиной схода девяти полувагонов с углём и трёх цистерн с топливом на перегоне Гыршелун - Хушенга в Забайкальском крае мог стать излом рельса, сообщил в Telegram-канале исполняющий обязанности Читинского транспортного прокурора Руслан Чулков.
Ранее в пресс-службе ЗабЖД сообщили о сходе вагонов грузового поезда на перегоне Гыршелун-Хушенга. Позднее стало известно, что произошёл сход девяти полувагонов с углём и трёх цистерн с топливом. Восточное МСУТ СК России возбудило уголовное дело.
«
"Ведутся восстановительные работы, организовано реверсивное движение, задержек поездов нет. Предварительной причиной схода явился излом рельса", - уточнил Чулков.
Он добавил, что Читинской транспортной прокуратурой организована проверка.
© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииСход вагонов железнодорожного поезда с углем на перегоне Гыршелун-Хушенга Забайкальской железной дороги
Сход вагонов железнодорожного поезда с углем на перегоне Гыршелун-Хушенга Забайкальской железной дороги
© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Сход вагонов железнодорожного поезда с углем на перегоне Гыршелун-Хушенга Забайкальской железной дороги
 
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