В Забайкалье назвали причину схода вагонов грузового поезда
Прокуратура назвала излом рельса причиной схода вагонов поезда в Забайкалье
© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииСход вагонов железнодорожного поезда с углем на перегоне Гыршелун-Хушенга Забайкальской железной дороги
© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Сход вагонов железнодорожного поезда с углем на перегоне Гыршелун-Хушенга Забайкальской железной дороги
ЧИТА, 21 мар — РИА Новости. Причиной схода девяти полувагонов с углём и трёх цистерн с топливом на перегоне Гыршелун - Хушенга в Забайкальском крае мог стать излом рельса, сообщил в Telegram-канале исполняющий обязанности Читинского транспортного прокурора Руслан Чулков.
Ранее в пресс-службе ЗабЖД сообщили о сходе вагонов грузового поезда на перегоне Гыршелун-Хушенга. Позднее стало известно, что произошёл сход девяти полувагонов с углём и трёх цистерн с топливом. Восточное МСУТ СК России возбудило уголовное дело.
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"Ведутся восстановительные работы, организовано реверсивное движение, задержек поездов нет. Предварительной причиной схода явился излом рельса", - уточнил Чулков.
Он добавил, что Читинской транспортной прокуратурой организована проверка.
© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииСход вагонов железнодорожного поезда с углем на перегоне Гыршелун-Хушенга Забайкальской железной дороги
© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Сход вагонов железнодорожного поезда с углем на перегоне Гыршелун-Хушенга Забайкальской железной дороги