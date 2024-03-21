https://ria.ru/20240321/poezd-1934623186.html

В Забайкалье вагоны грузового поезда сошли с рельсов

В Забайкалье вагоны грузового поезда сошли с рельсов - РИА Новости, 21.03.2024

В Забайкалье вагоны грузового поезда сошли с рельсов

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Гыршелун — Хушенга в Забайкалье, сообщила Забайкальская железная дорога в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T10:26

2024-03-21T10:26

2024-03-21T10:51

происшествия

забайкальская железная дорога

забайкальский край

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ЧИТА, 21 мар — РИА Новости. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Гыршелун — Хушенга в Забайкалье, сообщила Забайкальская железная дорога в Telegram-канале. "Сегодня, в 4:25 (22:25 мск), на перегоне Гыршелун — Хушенга Забайкальской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда. В результате происшествия пострадавших нет. Угрозы экологии нет", — говорится в публикации.Для ликвидации последствий направили три восстановительных поезда. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла. Причина произошедшего уточняется.Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб.

https://ria.ru/20240228/elektrichka-1929973855.html

забайкальский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, забайкальская железная дорога , забайкальский край