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В Забайкалье вагоны грузового поезда сошли с рельсов - РИА Новости, 21.03.2024
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10:26 21.03.2024 (обновлено: 10:51 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/poezd-1934623186.html
В Забайкалье вагоны грузового поезда сошли с рельсов
В Забайкалье вагоны грузового поезда сошли с рельсов - РИА Новости, 21.03.2024
В Забайкалье вагоны грузового поезда сошли с рельсов
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Гыршелун — Хушенга в Забайкалье, сообщила Забайкальская железная дорога в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T10:26
2024-03-21T10:51
происшествия
забайкальская железная дорога
забайкальский край
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ЧИТА, 21 мар — РИА Новости. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Гыршелун — Хушенга в Забайкалье, сообщила Забайкальская железная дорога в Telegram-канале. "Сегодня, в 4:25 (22:25 мск), на перегоне Гыршелун — Хушенга Забайкальской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда. В результате происшествия пострадавших нет. Угрозы экологии нет", — говорится в публикации.Для ликвидации последствий направили три восстановительных поезда. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла. Причина произошедшего уточняется.Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб.
https://ria.ru/20240228/elektrichka-1929973855.html
забайкальский край
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происшествия, забайкальская железная дорога , забайкальский край
Происшествия, Забайкальская железная дорога , Забайкальский край
В Забайкалье вагоны грузового поезда сошли с рельсов

Вагоны поезда сошли с рельсов на перегоне Гыршелун — Хушенга в Забайкалье

© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииСход вагонов железнодорожного поезда с углем в Забайкалье
Сход вагонов железнодорожного поезда с углем в Забайкалье
© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Сход вагонов железнодорожного поезда с углем в Забайкалье
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ЧИТА, 21 мар — РИА Новости. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Гыршелун — Хушенга в Забайкалье, сообщила Забайкальская железная дорога в Telegram-канале.
"Сегодня, в 4:25 (22:25 мск), на перегоне Гыршелун — Хушенга Забайкальской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда. В результате происшествия пострадавших нет. Угрозы экологии нет", — говорится в публикации.
© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииСход вагонов железнодорожного поезда с углем в Забайкалье
Сход вагонов железнодорожного поезда с углем на перегоне Гыршелун-Хушенга Забайкальской железной дороги
© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Сход вагонов железнодорожного поезда с углем в Забайкалье
Для ликвидации последствий направили три восстановительных поезда. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла. Причина произошедшего уточняется.
Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб.
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ПроисшествияЗабайкальская железная дорогаЗабайкальский край
 
 
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