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В Забайкалье вагоны грузового поезда сошли с рельсов
В Забайкалье вагоны грузового поезда сошли с рельсов - РИА Новости, 21.03.2024
В Забайкалье вагоны грузового поезда сошли с рельсов
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Гыршелун — Хушенга в Забайкалье, сообщила Забайкальская железная дорога в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T10:26
2024-03-21T10:26
2024-03-21T10:51
происшествия
забайкальская железная дорога
забайкальский край
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ЧИТА, 21 мар — РИА Новости. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Гыршелун — Хушенга в Забайкалье, сообщила Забайкальская железная дорога в Telegram-канале. "Сегодня, в 4:25 (22:25 мск), на перегоне Гыршелун — Хушенга Забайкальской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда. В результате происшествия пострадавших нет. Угрозы экологии нет", — говорится в публикации.Для ликвидации последствий направили три восстановительных поезда. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла. Причина произошедшего уточняется.Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб.
https://ria.ru/20240228/elektrichka-1929973855.html
забайкальский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальская железная дорога , забайкальский край
Происшествия, Забайкальская железная дорога , Забайкальский край
В Забайкалье вагоны грузового поезда сошли с рельсов
Вагоны поезда сошли с рельсов на перегоне Гыршелун — Хушенга в Забайкалье
ЧИТА, 21 мар — РИА Новости.
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Гыршелун — Хушенга в Забайкалье, сообщила Забайкальская железная дорога в Telegram-канале
.
"Сегодня, в 4:25 (22:25 мск), на перегоне Гыршелун — Хушенга Забайкальской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда. В результате происшествия пострадавших нет. Угрозы экологии нет", — говорится в публикации.
Для ликвидации последствий направили три восстановительных поезда. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла. Причина произошедшего уточняется.
Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб.
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