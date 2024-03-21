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Волонтеры доставили подарки экипажу танка "Магадан" в зону СВО - РИА Новости, 21.03.2024
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14:08 21.03.2024 (обновлено: 15:06 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/podarki-1934690425.html
Волонтеры доставили подарки экипажу танка "Магадан" в зону СВО
Волонтеры доставили подарки экипажу танка "Магадан" в зону СВО - РИА Новости, 21.03.2024
Волонтеры доставили подарки экипажу танка "Магадан" в зону СВО
Волонтеры доставили спальники, витамины и радиостанции экипажу легендарного танка "Магадан", который уничтожил несколько бронемашин противника в зоне СВО,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:08
2024-03-21T15:06
надежные люди
магаданская область
боевое братство
сво
гуманитарная помощь
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МАГАДАН, 21 мар — РИА Новости. Волонтеры доставили спальники, витамины и радиостанции экипажу легендарного танка "Магадан", который уничтожил несколько бронемашин противника в зоне СВО, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения "Боевое братство" Эдуард Козлов. В сентябре 2023 года танк под командованием бойца из Хасынского округа Магаданской области Владимира Цацулина уничтожил несколько бронемашин противника в зоне специальной военной операции. Действия экипажа позволили подразделениям российской группировки "Восток" отразить три атаки и сорвать ротацию сил ВСУ. Ранее за успехи в службе Владимир был награжден Георгиевским крестом. "Волонтеры "Боевого братства" добрались до нашего героя танкиста Володи Цацулина и его легендарного экипажа танка "Магадан". Привезли экипажу спальники, витамины, морзверя (мясо нерпы — ред.), радиостанции. Ребята провели небольшую экскурсию по позиции, к танку, показали свой скромный быт. Молодые парни - 29, 25 лет и 24 года, молодцы, дружные, не ноют, не жалуются на судьбу и тяготы войны. Гордость берет за таких бойцов!" - написал Козлов.
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магаданская область, боевое братство, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Магаданская область, Боевое братство, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Волонтеры доставили подарки экипажу танка "Магадан" в зону СВО

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 21 мар — РИА Новости. Волонтеры доставили спальники, витамины и радиостанции экипажу легендарного танка "Магадан", который уничтожил несколько бронемашин противника в зоне СВО, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения "Боевое братство" Эдуард Козлов.
В сентябре 2023 года танк под командованием бойца из Хасынского округа Магаданской области Владимира Цацулина уничтожил несколько бронемашин противника в зоне специальной военной операции. Действия экипажа позволили подразделениям российской группировки "Восток" отразить три атаки и сорвать ротацию сил ВСУ. Ранее за успехи в службе Владимир был награжден Георгиевским крестом.
"Волонтеры "Боевого братства" добрались до нашего героя танкиста Володи Цацулина и его легендарного экипажа танка "Магадан". Привезли экипажу спальники, витамины, морзверя (мясо нерпы — ред.), радиостанции. Ребята провели небольшую экскурсию по позиции, к танку, показали свой скромный быт. Молодые парни - 29, 25 лет и 24 года, молодцы, дружные, не ноют, не жалуются на судьбу и тяготы войны. Гордость берет за таких бойцов!" - написал Козлов.
Фестиваль в поддержку специальной военной операции Мы вместе в Магаданской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
В дни выборов в Магаданской области проводят акцию в поддержку СВО
16 марта, 12:36
 
Надежные людиМагаданская областьБоевое братствоСВОГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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