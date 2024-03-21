https://ria.ru/20240321/podarki-1934690425.html
Волонтеры доставили подарки экипажу танка "Магадан" в зону СВО
Волонтеры доставили подарки экипажу танка "Магадан" в зону СВО - РИА Новости, 21.03.2024
Волонтеры доставили подарки экипажу танка "Магадан" в зону СВО
Волонтеры доставили спальники, витамины и радиостанции экипажу легендарного танка "Магадан", который уничтожил несколько бронемашин противника в зоне СВО,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:08
2024-03-21T14:08
2024-03-21T15:06
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МАГАДАН, 21 мар — РИА Новости. Волонтеры доставили спальники, витамины и радиостанции экипажу легендарного танка "Магадан", который уничтожил несколько бронемашин противника в зоне СВО, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения "Боевое братство" Эдуард Козлов. В сентябре 2023 года танк под командованием бойца из Хасынского округа Магаданской области Владимира Цацулина уничтожил несколько бронемашин противника в зоне специальной военной операции. Действия экипажа позволили подразделениям российской группировки "Восток" отразить три атаки и сорвать ротацию сил ВСУ. Ранее за успехи в службе Владимир был награжден Георгиевским крестом. "Волонтеры "Боевого братства" добрались до нашего героя танкиста Володи Цацулина и его легендарного экипажа танка "Магадан". Привезли экипажу спальники, витамины, морзверя (мясо нерпы — ред.), радиостанции. Ребята провели небольшую экскурсию по позиции, к танку, показали свой скромный быт. Молодые парни - 29, 25 лет и 24 года, молодцы, дружные, не ноют, не жалуются на судьбу и тяготы войны. Гордость берет за таких бойцов!" - написал Козлов.
https://ria.ru/20240316/aktsiya-1933465868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, боевое братство, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Магаданская область, Боевое братство, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность
МАГАДАН, 21 мар — РИА Новости. Волонтеры доставили спальники, витамины и радиостанции экипажу легендарного танка "Магадан", который уничтожил несколько бронемашин противника в зоне СВО, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения "Боевое братство" Эдуард Козлов.
В сентябре 2023 года танк под командованием бойца из Хасынского округа Магаданской области
Владимира Цацулина уничтожил несколько бронемашин противника в зоне специальной военной операции. Действия экипажа позволили подразделениям российской группировки "Восток" отразить три атаки и сорвать ротацию сил ВСУ
. Ранее за успехи в службе Владимир был награжден Георгиевским крестом.
"Волонтеры "Боевого братства" добрались до нашего героя танкиста Володи Цацулина и его легендарного экипажа танка "Магадан". Привезли экипажу спальники, витамины, морзверя (мясо нерпы — ред.), радиостанции. Ребята провели небольшую экскурсию по позиции, к танку, показали свой скромный быт. Молодые парни - 29, 25 лет и 24 года, молодцы, дружные, не ноют, не жалуются на судьбу и тяготы войны. Гордость берет за таких бойцов!" - написал Козлов.
В дни выборов в Магаданской области проводят акцию в поддержку СВО