https://ria.ru/20240321/pochka-1934766428.html
В США впервые пересадили человеку почку свиньи
В США впервые пересадили человеку почку свиньи - РИА Новости, 21.03.2024
В США впервые пересадили человеку почку свиньи
Генетически модифицированную почку свинью впервые пересадили человеку, сообщает госпиталь американского штата Массачусетс на сайте. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T17:58
2024-03-21T17:58
2024-03-21T18:28
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Генетически модифицированную почку свинью впервые пересадили человеку, сообщает госпиталь американского штата Массачусетс на сайте. Как говорится в сообщении на сайте медучреждения, первая в мире трансплантация генномодифицированной почки свиньи человеку прошла в субботу, 16 марта. Орган пересадили 62-летнему мужчине с заболеванием почки в финальной стадии, сообщает больница. Орган животного был подвергнут 69 геномным изменениям, а операция по пересадке заняла 4 часа, говорится в сообщении.
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в мире, массачусетс, сша
В США впервые пересадили человеку почку свиньи
В США впервые пересадили человеку генетически модифицированную почку свиньи
ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости.
Генетически модифицированную почку свинью впервые пересадили человеку, сообщает госпиталь американского штата Массачусетс на сайте
.
Как говорится в сообщении на сайте медучреждения, первая в мире трансплантация генномодифицированной почки свиньи человеку прошла в субботу, 16 марта. Орган пересадили 62-летнему мужчине с заболеванием почки в финальной стадии, сообщает больница.
Орган животного был подвергнут 69 геномным изменениям, а операция по пересадке заняла 4 часа, говорится в сообщении.
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