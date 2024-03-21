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В США впервые пересадили человеку почку свиньи - РИА Новости, 21.03.2024
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17:58 21.03.2024 (обновлено: 18:28 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/pochka-1934766428.html
В США впервые пересадили человеку почку свиньи
В США впервые пересадили человеку почку свиньи - РИА Новости, 21.03.2024
В США впервые пересадили человеку почку свиньи
Генетически модифицированную почку свинью впервые пересадили человеку, сообщает госпиталь американского штата Массачусетс на сайте. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T17:58
2024-03-21T18:28
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Генетически модифицированную почку свинью впервые пересадили человеку, сообщает госпиталь американского штата Массачусетс на сайте. Как говорится в сообщении на сайте медучреждения, первая в мире трансплантация генномодифицированной почки свиньи человеку прошла в субботу, 16 марта. Орган пересадили 62-летнему мужчине с заболеванием почки в финальной стадии, сообщает больница. Орган животного был подвергнут 69 геномным изменениям, а операция по пересадке заняла 4 часа, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231101/ssha-1906594986.html
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в мире, массачусетс, сша
В мире, Массачусетс, США
В США впервые пересадили человеку почку свиньи

В США впервые пересадили человеку генетически модифицированную почку свиньи

© Фото : MassGeneral News/XОперация по пересадки генетически модифицированной почки свиньи человеку в США. 21 марта 2024
Операция по пересадки генетически модифицированной почки свиньи человеку в США. 21 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : MassGeneral News/X
Операция по пересадки генетически модифицированной почки свиньи человеку в США. 21 марта 2024
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Генетически модифицированную почку свинью впервые пересадили человеку, сообщает госпиталь американского штата Массачусетс на сайте.
Как говорится в сообщении на сайте медучреждения, первая в мире трансплантация генномодифицированной почки свиньи человеку прошла в субботу, 16 марта. Орган пересадили 62-летнему мужчине с заболеванием почки в финальной стадии, сообщает больница.
Орган животного был подвергнут 69 геномным изменениям, а операция по пересадке заняла 4 часа, говорится в сообщении.
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