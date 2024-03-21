https://ria.ru/20240321/pochka-1934766428.html

В США впервые пересадили человеку почку свиньи

В США впервые пересадили человеку почку свиньи - РИА Новости, 21.03.2024

В США впервые пересадили человеку почку свиньи

Генетически модифицированную почку свинью впервые пересадили человеку, сообщает госпиталь американского штата Массачусетс на сайте. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T17:58

2024-03-21T17:58

2024-03-21T18:28

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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Генетически модифицированную почку свинью впервые пересадили человеку, сообщает госпиталь американского штата Массачусетс на сайте. Как говорится в сообщении на сайте медучреждения, первая в мире трансплантация генномодифицированной почки свиньи человеку прошла в субботу, 16 марта. Орган пересадили 62-летнему мужчине с заболеванием почки в финальной стадии, сообщает больница. Орган животного был подвергнут 69 геномным изменениям, а операция по пересадке заняла 4 часа, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231101/ssha-1906594986.html

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в мире, массачусетс, сша