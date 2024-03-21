https://ria.ru/20240321/pivovary-1934639056.html

В Госдуме предложили проверить пивоваров на предмет картельного сговора

В Госдуме предложили проверить пивоваров на предмет картельного сговора - РИА Новости, 21.03.2024

В Госдуме предложили проверить пивоваров на предмет картельного сговора

Депутаты фракции СРЗП в Госдуме обратились к главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой проверить крупнейшие пивоваренные компании РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:20

2024-03-21T11:20

2024-03-21T11:20

экономика

максим шаскольский

михаил делягин

игорь ананских

госдума рф

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Депутаты фракции СРЗП в Госдуме обратились к главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой проверить крупнейшие пивоваренные компании на предмет картельного сговора, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как отмечают авторы инициативы, среди которых депутаты ГД Дмитрий Гусев, Михаил Делягин, Игорь Ананских, Николай Новичков и Андрей Кузнецов, крупные российские производители пива одновременно заявили о повышении цен на 15% с 1 апреля 2024 года. "Прошу вас проверить действия крупнейших пивоваренных компаний на предмет возможного картельного сговора и принять соответствующие меры реагирования", - говорится в письме депутатов. Как считает один из авторов инициативы Дмитрий Гусев, подобные согласованные действия возможны лишь в условиях монополизации отрасли, особенно, когда три крупнейшие пивоваренные компании занимают почти 70% рынка. "В свое время транснациональные концерны скупили российскую пивную индустрию, при этом уничтожив торговые марки и целые заводы. В настоящее время управление компаниями перешло российскому руководству, но это не изменило структуру рынка. Неудивительно, что в таких условиях некоторые марки за прошлый год подорожали на 50-80%, а доля отечественного пива в магазинах сокращается", - отметил Гусев РИА Новости.

https://ria.ru/20240225/pivo-1929422236.html

https://ria.ru/20240116/pivo-1921570252.html

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экономика, максим шаскольский, михаил делягин, игорь ананских, госдума рф