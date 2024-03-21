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Песков поделился семейной историей общения с друзьями с Украины - РИА Новости, 21.03.2024
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20:38 21.03.2024 (обновлено: 20:41 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/peskov-1934799966.html
Песков поделился семейной историей общения с друзьями с Украины
Песков поделился семейной историей общения с друзьями с Украины - РИА Новости, 21.03.2024
Песков поделился семейной историей общения с друзьями с Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его жена, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, на время утратила общение с близкими подругами с... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T20:38
2024-03-21T20:41
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дмитрий песков
татьяна навка
общество
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его жена, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, на время утратила общение с близкими подругами с Украины, но после того, как они уехали оттуда, общение восстановилось. "Для нее это было очень больно, потому что они ее отвергли. Между ними словно образовалась каменная стена. Но потом ее подруги уехали. Теперь они живут в Европе и не хотят возвращаться на Украину. И общение восстановилось", - сказал Песков, слова которого приведены на сайте "Аргументы и факты". По словам пресс-секретаря главы государства, его супруга и её подруги, с которыми она на полтора года утратила общение, сегодня пытаются обходить темы, на которые сейчас "не могут найти ответы". "Но они снова вернулись к своей 40-летней дружбе. Это опыт моей семьи", - сказал Песков. Супруга Пескова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, родом из Днепропетровска.
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украина, россия, европа, дмитрий песков, татьяна навка, общество
Украина, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Татьяна Навка, Общество
Песков поделился семейной историей общения с друзьями с Украины

Песков: жена восстановила связь с друзьями после их отъезда с Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его жена, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, на время утратила общение с близкими подругами с Украины, но после того, как они уехали оттуда, общение восстановилось.
"Для нее это было очень больно, потому что они ее отвергли. Между ними словно образовалась каменная стена. Но потом ее подруги уехали. Теперь они живут в Европе и не хотят возвращаться на Украину. И общение восстановилось", - сказал Песков, слова которого приведены на сайте "Аргументы и факты".
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, генеральный продюсер NAVKA.SHOW Татьяна Навка на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Навка рассказала о браке с Песковым
22 декабря 2023, 08:06
По словам пресс-секретаря главы государства, его супруга и её подруги, с которыми она на полтора года утратила общение, сегодня пытаются обходить темы, на которые сейчас "не могут найти ответы".
"Но они снова вернулись к своей 40-летней дружбе. Это опыт моей семьи", - сказал Песков.
Супруга Пескова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, родом из Днепропетровска.
 
УкраинаРоссияЕвропаДмитрий ПесковТатьяна НавкаОбщество
 
 
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