https://ria.ru/20240321/peskov-1934799966.html
Песков поделился семейной историей общения с друзьями с Украины
Песков поделился семейной историей общения с друзьями с Украины - РИА Новости, 21.03.2024
Песков поделился семейной историей общения с друзьями с Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его жена, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, на время утратила общение с близкими подругами с... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T20:38
2024-03-21T20:38
2024-03-21T20:41
украина
россия
европа
дмитрий песков
татьяна навка
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52268c526c32133712e282a2929fb898.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его жена, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, на время утратила общение с близкими подругами с Украины, но после того, как они уехали оттуда, общение восстановилось. "Для нее это было очень больно, потому что они ее отвергли. Между ними словно образовалась каменная стена. Но потом ее подруги уехали. Теперь они живут в Европе и не хотят возвращаться на Украину. И общение восстановилось", - сказал Песков, слова которого приведены на сайте "Аргументы и факты". По словам пресс-секретаря главы государства, его супруга и её подруги, с которыми она на полтора года утратила общение, сегодня пытаются обходить темы, на которые сейчас "не могут найти ответы". "Но они снова вернулись к своей 40-летней дружбе. Это опыт моей семьи", - сказал Песков. Супруга Пескова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, родом из Днепропетровска.
https://rsport.ria.ru/20231222/navka-1917383646.html
украина
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ab6cd86c08a9c4568fe11b09dd40c3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, европа, дмитрий песков, татьяна навка, общество
Украина, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Татьяна Навка, Общество
Песков поделился семейной историей общения с друзьями с Украины
Песков: жена восстановила связь с друзьями после их отъезда с Украины