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Песков заявил, что многодетность должна стать модной в России - РИА Новости, 21.03.2024
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19:37 21.03.2024 (обновлено: 19:38 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/peskov-1934791794.html
Песков заявил, что многодетность должна стать модной в России
Песков заявил, что многодетность должна стать модной в России - РИА Новости, 21.03.2024
Песков заявил, что многодетность должна стать модной в России
Многодетность должна стать модной в России, нужно в хорошем смысле слова пропагандировать рождение детей, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T19:37
2024-03-21T19:38
общество
россия
урал
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Многодетность должна стать модной в России, нужно в хорошем смысле слова пропагандировать рождение детей, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это должно стать модным", - сказал Песков в интервью сайту АиФ. По его словам, "нужно в хорошем смысле этого слова пропагандировать семью, пропагандировать рождение детей, пропагандировать многодетные семьи". "С нашей территорией нас должно становиться больше. У нас за Уралом всего 7 миллионов человек живет. Мы должны рожать детей, мы должны повышать мобильность, мы должны жить в разных городах на протяжении своей жизни, которые должны быть одинаково комфортны", - отметил Песков. По всем этим направлениям сейчас ведется планомерная и эффективная работа, добавил он.
https://ria.ru/20240308/semi-1931844880.html
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общество, россия, урал, дмитрий песков
Общество, Россия, Урал, Дмитрий Песков
Песков заявил, что многодетность должна стать модной в России

Песков: многодетность должна стать модной, нужно пропагандировать рождение детей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Многодетность должна стать модной в России, нужно в хорошем смысле слова пропагандировать рождение детей, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это должно стать модным", - сказал Песков в интервью сайту АиФ.
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По его словам, "нужно в хорошем смысле этого слова пропагандировать семью, пропагандировать рождение детей, пропагандировать многодетные семьи".
"С нашей территорией нас должно становиться больше. У нас за Уралом всего 7 миллионов человек живет. Мы должны рожать детей, мы должны повышать мобильность, мы должны жить в разных городах на протяжении своей жизни, которые должны быть одинаково комфортны", - отметил Песков.
По всем этим направлениям сейчас ведется планомерная и эффективная работа, добавил он.
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ОбществоРоссияУралДмитрий Песков
 
 
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