https://ria.ru/20240321/peskov-1934791794.html
Песков заявил, что многодетность должна стать модной в России
Песков заявил, что многодетность должна стать модной в России - РИА Новости, 21.03.2024
Песков заявил, что многодетность должна стать модной в России
Многодетность должна стать модной в России, нужно в хорошем смысле слова пропагандировать рождение детей, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T19:37
2024-03-21T19:37
2024-03-21T19:38
общество
россия
урал
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Многодетность должна стать модной в России, нужно в хорошем смысле слова пропагандировать рождение детей, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это должно стать модным", - сказал Песков в интервью сайту АиФ. По его словам, "нужно в хорошем смысле этого слова пропагандировать семью, пропагандировать рождение детей, пропагандировать многодетные семьи". "С нашей территорией нас должно становиться больше. У нас за Уралом всего 7 миллионов человек живет. Мы должны рожать детей, мы должны повышать мобильность, мы должны жить в разных городах на протяжении своей жизни, которые должны быть одинаково комфортны", - отметил Песков. По всем этим направлениям сейчас ведется планомерная и эффективная работа, добавил он.
https://ria.ru/20240308/semi-1931844880.html
https://realty.ria.ru/20240320/vznos-1934460906.html
россия
урал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, урал, дмитрий песков
Общество, Россия, Урал, Дмитрий Песков
Песков заявил, что многодетность должна стать модной в России
Песков: многодетность должна стать модной, нужно пропагандировать рождение детей