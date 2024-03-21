https://ria.ru/20240321/peskov-1934791794.html

Песков заявил, что многодетность должна стать модной в России

Песков заявил, что многодетность должна стать модной в России - РИА Новости, 21.03.2024

Песков заявил, что многодетность должна стать модной в России

Многодетность должна стать модной в России, нужно в хорошем смысле слова пропагандировать рождение детей, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T19:37

2024-03-21T19:37

2024-03-21T19:38

общество

россия

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дмитрий песков

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Многодетность должна стать модной в России, нужно в хорошем смысле слова пропагандировать рождение детей, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это должно стать модным", - сказал Песков в интервью сайту АиФ. По его словам, "нужно в хорошем смысле этого слова пропагандировать семью, пропагандировать рождение детей, пропагандировать многодетные семьи". "С нашей территорией нас должно становиться больше. У нас за Уралом всего 7 миллионов человек живет. Мы должны рожать детей, мы должны повышать мобильность, мы должны жить в разных городах на протяжении своей жизни, которые должны быть одинаково комфортны", - отметил Песков. По всем этим направлениям сейчас ведется планомерная и эффективная работа, добавил он.

https://ria.ru/20240308/semi-1931844880.html

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общество, россия, урал, дмитрий песков