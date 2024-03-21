https://ria.ru/20240321/perevozchiki-1934782629.html

"Деловые Линии" в третий раз признаны "Надежным перевозчиком"

"Деловые Линии" в третий раз признаны "Надежным перевозчиком" - РИА Новости, 21.03.2024

"Деловые Линии" в третий раз признаны "Надежным перевозчиком"

erid: 4CQwVszH9pWwo444ubf РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T18:59

2024-03-21T18:59

2024-03-21T18:59

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erid: 4CQwVszH9pWwo444ubfМОСКВА, 21 мар — Пресс-служба ГК "Деловые Линии". Группа компаний "Деловые Линии" в третий раз вошла в число лауреатов рейтинга "Надежный перевозчик России"; церемония награждения прошла в рамках международной выставки TransRussia 2024.При выборе победителей жюри оценивало участников по таким критериям, как длительность регистрации в системе "Платон", количество активных транспортных средств за последний год, суммарный пробег машин и минимальный размер штрафов."Деловые Линии" также стали лауреатами в номинации "Самый цифровой перевозчик" благодаря активному внедрению и использованию цифровых продуктов в логистических процессах."Для нас это по-настоящему важная награда, которая подтверждает высокое качество предоставляемых услуг и вклад каждого сотрудника нашей команды. Открытие новых подразделений, расширение географии присутствия и регулярное обновление собственного автопарка позволяют нам быть ближе к клиентам и оперативно выполнять большие объемы заказов. Мы регулярно оптимизируем маршруты, внедряем инновационные логистические схемы и ищем новые области для автоматизации бизнес-процессов. Хочу поблагодарить организаторов рейтинга за такую инициативу. Сейчас особенно важно проводить подобные мероприятия в транспортной сфере – они создают основу для развития рынка и служат инструментом для определения транспортных компаний, которым можно доверять", - заявил заместитель генерального директора по развитию ГК "Деловые Линии" Дмитрий Хрущалев.Рейтинг "Надежный перевозчик" составляется ежегодно с 2022 года на основе данных госсистемы "Платон". Инициатором создания рейтинга является Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики при поддержке Минтранса России. Главная цель проекта – поощрение законопослушных российских грузоперевозчиков, заинтересованных в развитии логистической отрасли и формировании равной конкурентной среды.Реклама, ООО "Деловые Линии", ИНН 7826156685

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

гк "деловые линии", москва, россия, технологии, новости компаний - экономика, транспорт