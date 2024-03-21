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"Деловые Линии" в третий раз признаны "Надежным перевозчиком"
"Деловые Линии" в третий раз признаны "Надежным перевозчиком" - РИА Новости, 21.03.2024
"Деловые Линии" в третий раз признаны "Надежным перевозчиком"
erid: 4CQwVszH9pWwo444ubf РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T18:59
2024-03-21T18:59
2024-03-21T18:59
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erid: 4CQwVszH9pWwo444ubfМОСКВА, 21 мар — Пресс-служба ГК "Деловые Линии". Группа компаний "Деловые Линии" в третий раз вошла в число лауреатов рейтинга "Надежный перевозчик России"; церемония награждения прошла в рамках международной выставки TransRussia 2024.При выборе победителей жюри оценивало участников по таким критериям, как длительность регистрации в системе "Платон", количество активных транспортных средств за последний год, суммарный пробег машин и минимальный размер штрафов."Деловые Линии" также стали лауреатами в номинации "Самый цифровой перевозчик" благодаря активному внедрению и использованию цифровых продуктов в логистических процессах."Для нас это по-настоящему важная награда, которая подтверждает высокое качество предоставляемых услуг и вклад каждого сотрудника нашей команды. Открытие новых подразделений, расширение географии присутствия и регулярное обновление собственного автопарка позволяют нам быть ближе к клиентам и оперативно выполнять большие объемы заказов. Мы регулярно оптимизируем маршруты, внедряем инновационные логистические схемы и ищем новые области для автоматизации бизнес-процессов. Хочу поблагодарить организаторов рейтинга за такую инициативу. Сейчас особенно важно проводить подобные мероприятия в транспортной сфере – они создают основу для развития рынка и служат инструментом для определения транспортных компаний, которым можно доверять", - заявил заместитель генерального директора по развитию ГК "Деловые Линии" Дмитрий Хрущалев.Рейтинг "Надежный перевозчик" составляется ежегодно с 2022 года на основе данных госсистемы "Платон". Инициатором создания рейтинга является Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики при поддержке Минтранса России. Главная цель проекта – поощрение законопослушных российских грузоперевозчиков, заинтересованных в развитии логистической отрасли и формировании равной конкурентной среды.Реклама, ООО "Деловые Линии", ИНН 7826156685
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гк "деловые линии", москва, россия, технологии, новости компаний - экономика, транспорт
ГК "Деловые Линии", Москва, Россия, Технологии, Новости компаний - Экономика, Транспорт
erid: 4CQwVszH9pWwo444ubf
МОСКВА, 21 мар — Пресс-служба ГК "Деловые Линии". Группа компаний "Деловые Линии" в третий раз вошла в число лауреатов рейтинга "Надежный перевозчик России"; церемония награждения прошла в рамках международной выставки TransRussia 2024.
При выборе победителей жюри оценивало участников по таким критериям, как длительность регистрации в системе "Платон
", количество активных транспортных средств за последний год, суммарный пробег машин и минимальный размер штрафов.
"Деловые Линии" также стали лауреатами в номинации "Самый цифровой перевозчик" благодаря активному внедрению и использованию цифровых продуктов в логистических процессах.
"Для нас это по-настоящему важная награда, которая подтверждает высокое качество предоставляемых услуг и вклад каждого сотрудника нашей команды. Открытие новых подразделений, расширение географии присутствия и регулярное обновление собственного автопарка позволяют нам быть ближе к клиентам и оперативно выполнять большие объемы заказов. Мы регулярно оптимизируем маршруты, внедряем инновационные логистические схемы и ищем новые области для автоматизации бизнес-процессов. Хочу поблагодарить организаторов рейтинга за такую инициативу. Сейчас особенно важно проводить подобные мероприятия в транспортной сфере – они создают основу для развития рынка и служат инструментом для определения транспортных компаний, которым можно доверять", - заявил заместитель генерального директора по развитию ГК "Деловые Линии" Дмитрий Хрущалев.
Рейтинг "Надежный перевозчик" составляется ежегодно с 2022 года на основе данных госсистемы "Платон". Инициатором создания рейтинга является Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики при поддержке Минтранса России
. Главная цель проекта – поощрение законопослушных российских грузоперевозчиков, заинтересованных в развитии логистической отрасли и формировании равной конкурентной среды.
Реклама, ООО "Деловые Линии", ИНН 7826156685
"Деловые Линии" признаны одним из лидеров автомобильных грузоперевозок