https://ria.ru/20240321/perestrelka-1934699081.html

Британские ВМС сообщили о перестрелке у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили о перестрелке у берегов Йемена - РИА Новости, 21.03.2024

Британские ВМС сообщили о перестрелке у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X, что получило информацию о перестрелке у берегов йеменского... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:27

2024-03-21T14:27

2024-03-21T14:27

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X, что получило информацию о перестрелке у берегов йеменского города Ништун между торговым судном и приблизившейся к нему лодкой с неизвестными на борту. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 102 морских милях (около 189 км – ред.) к юго-востоку от Ништуна, Йемен. Капитан судна сообщил, что одна маленькая лодка приблизилась к судну на расстояние примерно в один кабельтов (185,2 метра – ред.). Вооруженная команда безопасности и лица на лодке обменялись огнем из стрелкового оружия", - говорится в сообщении. Инцидент классифицируется как подозрительное сближение. После этого лодка покинула район, торговое судно и команда находятся в безопасности и направляются к следующему порту назначения, сообщает управление. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила, что инцидент произошел вблизи от одной из точек Международного транзитного коридора, патрулируемого для защиты судоходства от пиратов, передаёт агентство Рейтер. Четыре вооруженных человека приблизились на лодке к торговому судну и открыли по нему огонь, был открыт ответный огонь, говорится в материале. Затем судно набрало скорость и оторвалось от лодки, сообщений о повреждениях или пострадавших не поступало, сообщает агентство.

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

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в мире, йемен, военная операция сша и британии в йемене