https://ria.ru/20240321/peregovory-1934806746.html

Переговоры по Украине не начались из-за угроз США Зеленскому, заявил Херш

Переговоры по Украине не начались из-за угроз США Зеленскому, заявил Херш - РИА Новости, 21.03.2024

Переговоры по Украине не начались из-за угроз США Зеленскому, заявил Херш

Переговоры об урегулировании конфликта на Украине могли начаться еще несколько месяцев назад, но власти США пригрозили Владимиру Зеленскому лишением... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T21:16

2024-03-21T21:16

2024-03-21T22:52

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ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Переговоры об урегулировании конфликта на Украине могли начаться еще несколько месяцев назад, но власти США пригрозили Владимиру Зеленскому лишением финансирования на невоенные нужды, заявил в статье в Substack американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш."Мы были на пороге начала разумных переговоров несколько месяцев назад, до переизбрания Владимира Путина и военной деградации Зеленского. Однако руководство США предъявило Зеленскому ультиматум: никаких переговоров или урегулирования, иначе мы не поддержим ваше правительство 45 миллиардами долларов невоенных средств, которые Украина получает ежегодно", — сказал источник журналиста.По информации Херша, Вашингтон при этом признает, что у Киева остается "мало шансов" на победу.Собеседник Херша также добавил, что президент США Джо Байден сделал ставку на противостояние "российской угрозе НАТО" и не изменит свой курс ни при каких обстоятельствах, притом что конец неизбежен."У Украины нет пути к победе, и (конфликт. — Прим. ред.) завершится тем, что Путин станет исторической иконой в России, он отнимет обратно национальную жемчужину, то есть Харьков, у Запада", — заключил источник.Осенью 2022 года Зеленский подписал указ, согласно которому его страна не будет вести переговоры с Россией до тех пор, пока ее возглавляет Владимир Путин. Москва, со своей стороны, не раз отмечала готовность обсудить урегулирование конфликта дипломатическим путем.Как подчеркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.Чиновник также указывал, что суверенитет над новыми российскими регионами и Крымом обсуждению не подлежит.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, сеймур херш