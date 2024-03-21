https://ria.ru/20240321/pamfilova-1934669242.html
Памфилова рассказала о постоянных запугиваниях извне на выборах
Памфилова рассказала о постоянных запугиваниях извне на выборах - РИА Новости, 21.03.2024
Памфилова рассказала о постоянных запугиваниях извне на выборах
На протяжении трех месяцев избирательной кампании по выборам президента РФ были постоянные запугивания, шантаж и попытки дискредитировать избирательную систему... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T12:48
2024-03-21T12:48
2024-03-21T12:49
выборы президента россии — 2024
политика
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элла памфилова
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. На протяжении трех месяцев избирательной кампании по выборам президента РФ были постоянные запугивания, шантаж и попытки дискредитировать избирательную систему извне, заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "Это было постоянное запугивание, шантаж, много попыток взорвать систему изнутри, дискредитировать. Это шло постоянно на протяжении трех месяцев по нарастающей", - сообщила Памфилова во время заседания ЦИК. Глава комиссии отметила, что она сама, ее коллеги из ЦИК и регионов в разной степени подвергались подобному давлению. По ее мнению, вмешательством в российские выборы можно считать и введение санкций в отношении представителей избирательной системы. "Я не знаю, кто против меня, например, еще не ввел санкции, наверное только пингвины в Антарктиде. Все санкции, которые мыслимы. Естественно, на сайте "Миротворец" - ну все", - добавила Памфилова. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
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политика, россия, элла памфилова, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Владимир Путин
Памфилова рассказала о постоянных запугиваниях извне на выборах
Памфилова: на выборах были постоянные запугивания извне, шантаж в адрес ИК
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. На протяжении трех месяцев избирательной кампании по выборам президента РФ были постоянные запугивания, шантаж и попытки дискредитировать избирательную систему извне, заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
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"Это было постоянное запугивание, шантаж, много попыток взорвать систему изнутри, дискредитировать. Это шло постоянно на протяжении трех месяцев по нарастающей", - сообщила Памфилова во время заседания ЦИК.
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Глава комиссии отметила, что она сама, ее коллеги из ЦИК и регионов в разной степени подвергались подобному давлению. По ее мнению, вмешательством в российские выборы можно считать и введение санкций в отношении представителей избирательной системы.
"Я не знаю, кто против меня, например, еще не ввел санкции, наверное только пингвины в Антарктиде. Все санкции, которые мыслимы. Естественно, на сайте "Миротворец" - ну все", - добавила Памфилова.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
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