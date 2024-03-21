https://ria.ru/20240321/pamfilova-1934659601.html

Памфилова уличила наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ в шпионаже на выборах

Памфилова уличила наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ в шпионаже на выборах - РИА Новости, 21.03.2024

Памфилова уличила наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ в шпионаже на выборах

Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ, которые не раз были на выборах в России, занимались откровенным шпионажем, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T12:17

2024-03-21T12:17

2024-03-21T12:45

выборы президента россии — 2024

россия

бюро по демократическим институтам и правам человека

обсе

элла памфилова

владимир путин

политика

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ, которые не раз были на выборах в России, занимались откровенным шпионажем, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова."Почему они считают, что выборы нечестные? А потому, что БДИПЧ ОБСЕ не пригласили. Нет давно авторитетного БДИПЧ ОБСЕ во многих странах. Я сейчас повторю то, что говорила господину Мекаччи (директору Бюро) глаза в глаза, когда они приезжали к нам последний раз. Мы видим, что если страна удобная, то есть, идет в русле политики Запада, работает на их интересы больше, чем на национальные интересы страны, значит, можно закрыть глаза на права человека, на качество выборов, можно не направлять вообще со своей стороны (наблюдателей)", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.Но, добавила она, "если страна пытается отстаивать свой суверенитет, настаивает на своей политике, отстаивает национальные интересы", к ней со стороны Бюро совсем другое отношение. Россия для них, отметила она, неугодная страна."Значит, организация (БДИПЧ ОБСЕ), которая потеряла в наших глазах авторитет, на основе того, что ряд наблюдателей наряду с честными профессиональными из разных страны, у нас не раз были, просто занимались откровенным шпионажем. И мы все эти данные, я никогда это раньше не поднимала, теперь поднимаю, всё время думали, что мы найдем с ними общий язык, компромисс, передавали эти данные в ОБСЕ", - сказала Памфилова.По ее словам, "организация, которая сама максимально закрыта, недемократична, не обсуждает итоги наблюдения со всеми экспертами, которые были, требует от тех, кто ей неугоден, прозрачности, открытости, демократичности". "Может, хватит уже играть в эти игры? Поэтому и не пригласили (наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборы президента РФ)", - подчеркнула глава ЦИК РФ.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html

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россия, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, элла памфилова, владимир путин, политика