https://ria.ru/20240321/paksh-2-1934706094.html

Орбан поприветствовал сотрудничество Запада с Россией в атомной сфере

Орбан поприветствовал сотрудничество Запада с Россией в атомной сфере - РИА Новости, 21.03.2024

Орбан поприветствовал сотрудничество Запада с Россией в атомной сфере

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал то, что западные страны продолжают развивать сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики, несмотря на РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:42

2024-03-21T14:42

2024-03-21T14:45

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БРЮССЕЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал то, что западные страны продолжают развивать сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики, несмотря на геополитику, в том числе на строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии. "Мы рады отметить, что, несмотря на геополитические трудности, по-прежнему существует широкое международное профессиональное и научное сотрудничество в сфере ядерной энергетики. Россия стала главным поставщиком урана в США в прошлом году, целый ряд американских, немецких, французских, шведских, швейцарских и даже австрийских субподрядчиков работают вместе с российскими строителями в рамках нашего проекта по расширению АЭС", - сказал Орбан, выступая на саммите МАГАТЭ. По его словам, все заинтересованы в том, чтобы атомная энергетика не стала "заложником геополитических конфликтов, лицемерия и идеологических дебатов". Орбан напомнил, что Венгрия использует атомную энергетику почти 50 лет, сейчас действующие четыре блока АЭС "Пакш" производят половину всей вырабатываемой в стране электроэнергии и покрывают треть спроса. После продления срока действующих блоков и ввода в эксплуатацию двух новых, доля атомной энергии вырастет до 70%, подключение в сеть новых блоков мощностью 2400 МВт в начале 2030-х позволит Венгрии отказаться от импорта 3,5 миллиарда кубометров газа в год, а выбросы углекислого газа в атмосферу сократятся на 17 миллионов тонн, сообщил венгерский премьер. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, сообщал ранее Лихачев. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

https://ria.ru/20240315/zaes-1933332397.html

https://ria.ru/20230622/raschety-1879521965.html

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венгрия, виктор орбан, аэс "пакш", аэс "пакш-2", магатэ, россия, сша, в мире