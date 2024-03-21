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Полиция в Сочи проверит информацию о массовом отравлении собак - РИА Новости, 21.03.2024
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10:59 21.03.2024 (обновлено: 14:53 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/otravlenie-1934633790.html
Полиция в Сочи проверит информацию о массовом отравлении собак
Полиция в Сочи проверит информацию о массовом отравлении собак - РИА Новости, 21.03.2024
Полиция в Сочи проверит информацию о массовом отравлении собак
Полиция проверяет информацию о массовом отравлении собак в Лазаревском районе Сочи, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T10:59
2024-03-21T14:53
происшествия
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 21 мар — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о массовом отравлении собак в Лазаревском районе Сочи, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале. Об отравлении сообщили в региональном МВД, ссылаясь на публикацию в социальных сетях, где указывается, что на территории Лазаревского района города травят бездомных и домашних псов. "По факту возможного отравления собак в городе-курорте в отделе полиции Лазаревского района города Сочи сообщения зарегистрированы. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке", — говорится в публикации.
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происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
Полиция в Сочи проверит информацию о массовом отравлении собак

Полиция в Сочи проверит сообщения об отравлении бездомных и домашних собак

© Кадр видео из соцсетейСобака, отравленная в Лазаревском районе Сочи
Собака, отравленная в Лазаревском районе Сочи
© Кадр видео из соцсетей
Собака, отравленная в Лазаревском районе Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 21 мар — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о массовом отравлении собак в Лазаревском районе Сочи, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале.
Об отравлении сообщили в региональном МВД, ссылаясь на публикацию в социальных сетях, где указывается, что на территории Лазаревского района города травят бездомных и домашних псов.
"По факту возможного отравления собак в городе-курорте в отделе полиции Лазаревского района города Сочи сообщения зарегистрированы. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке", — говорится в публикации.
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