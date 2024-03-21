https://ria.ru/20240321/otravlenie-1934633790.html

Полиция в Сочи проверит информацию о массовом отравлении собак

Полиция в Сочи проверит информацию о массовом отравлении собак - РИА Новости, 21.03.2024

Полиция в Сочи проверит информацию о массовом отравлении собак

Полиция проверяет информацию о массовом отравлении собак в Лазаревском районе Сочи, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T10:59

2024-03-21T10:59

2024-03-21T14:53

происшествия

сочи

краснодарский край

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СОЧИ, 21 мар — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о массовом отравлении собак в Лазаревском районе Сочи, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале. Об отравлении сообщили в региональном МВД, ссылаясь на публикацию в социальных сетях, где указывается, что на территории Лазаревского района города травят бездомных и домашних псов. "По факту возможного отравления собак в городе-курорте в отделе полиции Лазаревского района города Сочи сообщения зарегистрированы. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке", — говорится в публикации.

https://ria.ru/20240316/sobaka-1933520324.html

сочи

краснодарский край

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происшествия, сочи, краснодарский край