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Лавров и Дачич обсудили развитие отношений России и Сербии - РИА Новости, 21.03.2024
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16:01 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/otnosheniya-1934730255.html
Лавров и Дачич обсудили развитие отношений России и Сербии
Лавров и Дачич обсудили развитие отношений России и Сербии - РИА Новости, 21.03.2024
Лавров и Дачич обсудили развитие отношений России и Сербии
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Москве обсудили развитие двусторонних отношений в РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:01
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БЕЛГРАД, 21 мар — РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Москве обсудили развитие двусторонних отношений в свете традиционной дружбы и близости российского и сербского народов, сообщил МИД Сербии. Дачич находится с рабочим визитом в России, где он провел беседу с Лавровым, также у главы сербского МИД запланирована встреча с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым и посещение товарищеского футбольного матча сборных России и Сербии. "На встрече (с главой МИД РФ Лвыровым - ред.) речь шла о развитии двусторонних отношений двух стран, которые характеризуются традиционной дружбой, культурной, духовной и исторической близостью двух наших народов, основанной на взаимном доверии и уважении", - сказано в сообщении. Отмечается, что глава МИД Сербии поблагодарил российского коллегу за принципиальную позицию РФ по вопросу сохранения территориальной целостности и суверенитета Сербии и проинформировал его о ситуации в Косово и Метохии.
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россия, сербия, москва, максим решетников, ивица дачич, сергей лавров, в мире
Россия, Сербия, Москва, Максим Решетников, Ивица Дачич, Сергей Лавров, В мире
Лавров и Дачич обсудили развитие отношений России и Сербии

Лавров и Дачич на встрече в Москве обсудили развитие отношений России и Сербии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич во время встречи в Москве
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БЕЛГРАД, 21 мар — РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Москве обсудили развитие двусторонних отношений в свете традиционной дружбы и близости российского и сербского народов, сообщил МИД Сербии.
Дачич находится с рабочим визитом в России, где он провел беседу с Лавровым, также у главы сербского МИД запланирована встреча с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым и посещение товарищеского футбольного матча сборных России и Сербии.
"На встрече (с главой МИД РФ Лвыровым - ред.) речь шла о развитии двусторонних отношений двух стран, которые характеризуются традиционной дружбой, культурной, духовной и исторической близостью двух наших народов, основанной на взаимном доверии и уважении", - сказано в сообщении.
Отмечается, что глава МИД Сербии поблагодарил российского коллегу за принципиальную позицию РФ по вопросу сохранения территориальной целостности и суверенитета Сербии и проинформировал его о ситуации в Косово и Метохии.
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