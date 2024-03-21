Лавров и Дачич обсудили развитие отношений России и Сербии
Лавров и Дачич на встрече в Москве обсудили развитие отношений России и Сербии
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич во время встречи в Москве
БЕЛГРАД, 21 мар — РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Москве обсудили развитие двусторонних отношений в свете традиционной дружбы и близости российского и сербского народов, сообщил МИД Сербии.
Дачич находится с рабочим визитом в России, где он провел беседу с Лавровым, также у главы сербского МИД запланирована встреча с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым и посещение товарищеского футбольного матча сборных России и Сербии.
"На встрече (с главой МИД РФ Лвыровым - ред.) речь шла о развитии двусторонних отношений двух стран, которые характеризуются традиционной дружбой, культурной, духовной и исторической близостью двух наших народов, основанной на взаимном доверии и уважении", - сказано в сообщении.
Отмечается, что глава МИД Сербии поблагодарил российского коллегу за принципиальную позицию РФ по вопросу сохранения территориальной целостности и суверенитета Сербии и проинформировал его о ситуации в Косово и Метохии.