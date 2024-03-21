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Лавров и Дачич обсудили развитие отношений России и Сербии

Лавров и Дачич обсудили развитие отношений России и Сербии - РИА Новости, 21.03.2024

Лавров и Дачич обсудили развитие отношений России и Сербии

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Москве обсудили развитие двусторонних отношений в РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:01

2024-03-21T16:01

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БЕЛГРАД, 21 мар — РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Москве обсудили развитие двусторонних отношений в свете традиционной дружбы и близости российского и сербского народов, сообщил МИД Сербии. Дачич находится с рабочим визитом в России, где он провел беседу с Лавровым, также у главы сербского МИД запланирована встреча с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым и посещение товарищеского футбольного матча сборных России и Сербии. "На встрече (с главой МИД РФ Лвыровым - ред.) речь шла о развитии двусторонних отношений двух стран, которые характеризуются традиционной дружбой, культурной, духовной и исторической близостью двух наших народов, основанной на взаимном доверии и уважении", - сказано в сообщении. Отмечается, что глава МИД Сербии поблагодарил российского коллегу за принципиальную позицию РФ по вопросу сохранения территориальной целостности и суверенитета Сербии и проинформировал его о ситуации в Косово и Метохии.

https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html

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россия, сербия, москва, максим решетников, ивица дачич, сергей лавров, в мире