https://ria.ru/20240321/otnosheniya-1934686720.html

Давление США не помешает развитию отношений России и Китая, заявил Песков

Давление США не помешает развитию отношений России и Китая, заявил Песков - РИА Новости, 21.03.2024

Давление США не помешает развитию отношений России и Китая, заявил Песков

Продолжается беспрецедентное давление США и ЕС на КНР, но это не может стать преградой развития торгово-экономических отношений РФ и КНР, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:49

2024-03-21T13:49

2024-03-21T13:49

россия

китай

сша

дмитрий песков

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Продолжается беспрецедентное давление США и ЕС на КНР, но это не может стать преградой развития торгово-экономических отношений РФ и КНР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на нескольких бизнесменов написала, что китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. В Росбанке РИА Новости подтвердили проблемы с данным банком, но отметили, что они не окажут значительного негативного влияния на трансграничные платежи в юанях. "Разумеется, продолжается беспрецедентное давление Соединенных Штатов и Евросоюза на Китайскую народную республику, в том числе и в контексте взаимоотношений с нами. Это, разумеется, создает определенные проблемы, но не может стать преградой для дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько Кремль беспокоит ситуация, что некоторые китайские банки не принимают платежи из России из-за усиления санкций.

https://ria.ru/20240228/ssha-1929916273.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, сша, дмитрий песков, евросоюз, в мире