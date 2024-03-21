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Давление США не помешает развитию отношений России и Китая, заявил Песков - РИА Новости, 21.03.2024
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13:49 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/otnosheniya-1934686720.html
Давление США не помешает развитию отношений России и Китая, заявил Песков
Давление США не помешает развитию отношений России и Китая, заявил Песков - РИА Новости, 21.03.2024
Давление США не помешает развитию отношений России и Китая, заявил Песков
Продолжается беспрецедентное давление США и ЕС на КНР, но это не может стать преградой развития торгово-экономических отношений РФ и КНР, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:49
2024-03-21T13:49
россия
китай
сша
дмитрий песков
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Продолжается беспрецедентное давление США и ЕС на КНР, но это не может стать преградой развития торгово-экономических отношений РФ и КНР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на нескольких бизнесменов написала, что китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. В Росбанке РИА Новости подтвердили проблемы с данным банком, но отметили, что они не окажут значительного негативного влияния на трансграничные платежи в юанях. "Разумеется, продолжается беспрецедентное давление Соединенных Штатов и Евросоюза на Китайскую народную республику, в том числе и в контексте взаимоотношений с нами. Это, разумеется, создает определенные проблемы, но не может стать преградой для дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько Кремль беспокоит ситуация, что некоторые китайские банки не принимают платежи из России из-за усиления санкций.
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россия, китай, сша, дмитрий песков, евросоюз, в мире
Россия, Китай, США, Дмитрий Песков, Евросоюз, В мире
Давление США не помешает развитию отношений России и Китая, заявил Песков

Песков: давление США и ЕС не станет преградой для развития отношений РФ и Китая

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Продолжается беспрецедентное давление США и ЕС на КНР, но это не может стать преградой развития торгово-экономических отношений РФ и КНР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на нескольких бизнесменов написала, что китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. В Росбанке РИА Новости подтвердили проблемы с данным банком, но отметили, что они не окажут значительного негативного влияния на трансграничные платежи в юанях.
"Разумеется, продолжается беспрецедентное давление Соединенных Штатов и Евросоюза на Китайскую народную республику, в том числе и в контексте взаимоотношений с нами. Это, разумеется, создает определенные проблемы, но не может стать преградой для дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько Кремль беспокоит ситуация, что некоторые китайские банки не принимают платежи из России из-за усиления санкций.
Солдаты армии США - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
В США рассказали о новейшем оружии для войны с Россией и Китаем
28 февраля, 09:58
 
РоссияКитайСШАДмитрий ПесковЕвросоюзВ мире
 
 
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