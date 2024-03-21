https://ria.ru/20240321/osuzhdennye-1934698351.html

В российских колониях выросло число осужденных за тяжкие преступления

В российских колониях выросло число осужденных за тяжкие преступления - РИА Новости, 21.03.2024

В российских колониях выросло число осужденных за тяжкие преступления

Директор ФСИН РФ Аркадий Гостев отметил рост в колониях числа осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления в 2023 году, их доля превысила 83%. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:25

2024-03-21T14:25

2024-03-21T14:25

общество

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Директор ФСИН РФ Аркадий Гостев отметил рост в колониях числа осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления в 2023 году, их доля превысила 83%. "Состояние преступности, ее криминологическая характеристика отразились и на составе лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, сконцентрированных в них осужденных, обладающих криминальным профессионализмом и опытом участия в различных организованных формах преступности… На этом фоне доля содержащихся в местах лишения свободы осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений превысила 83%. Более 57% ранее были судимы. Более 19 тысяч осуждены повторно при особо опасном рецидиве", - сказал Гостев, выступая на коллегии ФСИН, посвященной итогам работы ведомства в 2023 году. По его словам, в России в 2023 году отмечался рост числа осужденных за преступления террористического характера (более чем на 15%), против половой неприкосновенности несовершеннолетних - на 10%, против основ конституционного строя и безопасности - на 57%. "В этих условиях первоочередной задачей оставалось обеспечение безопасных условий несения службы личного состава. Результатом которой стало снижение фактов насилия, угроз и оскорблений более чем на 17%. Вместе с тем, их число остается высоким - 721, из которых в 87 случаев причинен вред сотрудникам", - добавил Гостев.

https://ria.ru/20240321/sizo-1934695722.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия