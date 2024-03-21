https://ria.ru/20240321/osago-1934674131.html

В РСА заявили о снижении средней стоимости запчастей в справочниках ОСАГО

В РСА заявили о снижении средней стоимости запчастей в справочниках ОСАГО - РИА Новости, 21.03.2024

В РСА заявили о снижении средней стоимости запчастей в справочниках ОСАГО

Средняя стоимость запчастей в справочниках, по которым рассчитываются выплаты по ОСАГО, за последние 3 месяца снизилась на 0,6%, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:06

2024-03-21T13:06

2024-03-21T13:07

экономика

евгений уфимцев

осаго

mercedes

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Средняя стоимость запчастей в справочниках, по которым рассчитываются выплаты по ОСАГО, за последние 3 месяца снизилась на 0,6%, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА)."В целом стоимость запчастей в справочнике средней стоимости запчастей, вступившем в силу 19 марта 2024 года, снизилась на 0,6% по сравнению со справочником, действовавшим с 19 декабря 2023 года. Такая динамика говорит о том, что ситуация с запчастями во многом стабилизировалась", - приводятся в сообщении слова президента РСА Евгения Уфимцева. Он отметил, что стоимость запчастей для тех марок автомобилей, по которым ранее фиксировалось удорожание на десятки процентов, в новом справочнике выросла умеренно. Так, сильнее всего - на 11,7% - подорожали запчасти для Infiniti, запчасти для Suzuki стали дороже на 4,8%, для Subaru - на 3,2%, для Mazda - на 2,7%, для Mercedes-Benz - на 1,8%. В сообщении указывается, что это произошло благодаря работе параллельного импорта и поступлениям неоригинальных запасных частей, цены на которые необходимо принимать во внимание при формировании средних цен на запчасти в справочнике. Доля запчастей, по которым в справочник вошли именно цены на сертифицированные неоригинальные запчасти, увеличилась до 10,4%, по наиболее популярным деталям эта доля приближается к 36%. "Несмотря на то что в целом мы видим стабилизацию ситуации с запчастями, нельзя сказать, что все проблемы параллельного импорта решены. Из-за резкого роста контрафактных деталей - которые выдаются за оригинал, но при этом являются некачественной подделкой - вырос спрос на неоригинальные запчасти, которые подделываются значительно реже", - прокомментировал Уфимцев. "Кроме того, срок доставки наиболее востребованных деталей к популярным маркам автомобилей может превышать месяц. По этой причине 14-дневный срок доставки запчастей, который необходимо принимать во внимание при сборе рыночных цен на запчасти для формирования справочника, давно уже утратил актуальность. Мы ожидаем выхода поправок в Единую методику Банка России, в которой этот срок будет увеличен в отдельных случаях до 30 дней", - добавил он.

https://ria.ru/20240319/gosduma-1934188034.html

https://radiosputnik.ru/20240312/karshering-1932325013.html

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экономика, евгений уфимцев, осаго, mercedes