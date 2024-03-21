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В Нижнем Новгороде задержали мужчину, гулявшего с пневматическим ружьем
В Нижнем Новгороде задержали мужчину, гулявшего с пневматическим ружьем - РИА Новости, 21.03.2024
В Нижнем Новгороде задержали мужчину, гулявшего с пневматическим ружьем
Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде задержали мужчину, который гулял по улице с пневматическим ружьем, сообщили журналистам в региональном управлении МВД. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T19:58
2024-03-21T19:58
2024-03-21T19:58
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде задержали мужчину, который гулял по улице с пневматическим ружьем, сообщили журналистам в региональном управлении МВД. Информация о том, что в поселке Новое Доскино мужчина стреляет по животным, поступила в полицию в четверг около 15.30. "Сотрудники полиции задержали мужчину, который находился на улице в поселке Новое Доскино с предметом, похожим на ружье, в руках. Правонарушителем оказался ранее судимый за угрозу убийством местный житель 1955 года рождения. Мужчина находится в состоянии опьянения. Он доставлен в ОВД. Проводится проверка", - заявили в пресс-службе ведомства. Пневматическое оружие изъято и будет направлено на исследование. В момент задержания оно находилось дома у знакомого задержанного.
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нижний новгород, происшествия
Нижний Новгород, Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали мужчину, гулявшего с пневматическим ружьем
Полиция в Нижнем Новгороде задержала мужчину, гулявшего с пневматическим ружьем
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде задержали мужчину, который гулял по улице с пневматическим ружьем, сообщили журналистам в региональном управлении МВД.
Информация о том, что в поселке Новое Доскино мужчина стреляет по животным, поступила в полицию в четверг около 15.30.
"Сотрудники полиции задержали мужчину, который находился на улице в поселке Новое Доскино с предметом, похожим на ружье, в руках. Правонарушителем оказался ранее судимый за угрозу убийством местный житель 1955 года рождения. Мужчина находится в состоянии опьянения. Он доставлен в ОВД. Проводится проверка", - заявили в пресс-службе ведомства.
Пневматическое оружие изъято и будет направлено на исследование. В момент задержания оно находилось дома у знакомого задержанного.
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