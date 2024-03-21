https://ria.ru/20240321/oruzhie-1934794770.html

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, гулявшего с пневматическим ружьем

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, гулявшего с пневматическим ружьем - РИА Новости, 21.03.2024

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, гулявшего с пневматическим ружьем

Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде задержали мужчину, который гулял по улице с пневматическим ружьем, сообщили журналистам в региональном управлении МВД. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T19:58

2024-03-21T19:58

2024-03-21T19:58

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде задержали мужчину, который гулял по улице с пневматическим ружьем, сообщили журналистам в региональном управлении МВД. Информация о том, что в поселке Новое Доскино мужчина стреляет по животным, поступила в полицию в четверг около 15.30. "Сотрудники полиции задержали мужчину, который находился на улице в поселке Новое Доскино с предметом, похожим на ружье, в руках. Правонарушителем оказался ранее судимый за угрозу убийством местный житель 1955 года рождения. Мужчина находится в состоянии опьянения. Он доставлен в ОВД. Проводится проверка", - заявили в пресс-службе ведомства. Пневматическое оружие изъято и будет направлено на исследование. В момент задержания оно находилось дома у знакомого задержанного.

https://ria.ru/20240319/obstrel-1934267061.html

нижний новгород

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нижний новгород, происшествия