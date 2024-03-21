https://ria.ru/20240321/orban-1934813413.html

Депутат Рады публично оскорбила Орбана на форуме по безопасности

Депутат Рады публично оскорбила Орбана на форуме по безопасности - РИА Новости, 21.03.2024

Депутат Рады публично оскорбила Орбана на форуме по безопасности

Депутат Верховной рады от партии "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала премьер-министра Венгрии диктатором и изгоем на форуме по безопасности в... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T22:28

2024-03-21T22:28

2024-03-21T22:28

в мире

венгрия

киев

украина

виктор орбан

ирина геращенко

верховная рада украины

европейская солидарность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/61/1557356194_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_a80b18f3407357ebe225b230f325dc25.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала премьер-министра Венгрии диктатором и изгоем на форуме по безопасности в Киеве."Я хочу, чтобы вокруг этого у нас с вами было единство: диктатуры не становятся членами ЕС и НАТО, или они там становятся изгоями – такими, как орбановская демократия", — заявила она.Сидевший рядом с ней глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин пытался перебить коллегу, но не смог это сделать, ограничившись в итоге демонстративным негодованием в связи с неполиткорректными высказываниями Геращенко.Она также добавила, что партия Владимира Зеленского "Слуга народа" пытается продвигать тезис о том, что диктатура поможет Украине победить в конфликте, и призвала строить другую модель государства.В конце прошлого года Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко оскорбительно высказался в сторону премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на фоне информации о намерении его сторонников обсудить прекращение помощи Вашингтона Киеву.

https://ria.ru/20240321/ukraina-1934710203.html

https://ria.ru/20240321/general-1934790991.html

венгрия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, киев, украина, виктор орбан, ирина геращенко, верховная рада украины, европейская солидарность, евросоюз