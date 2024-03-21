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Депутат Рады публично оскорбила Орбана на форуме по безопасности - РИА Новости, 21.03.2024
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22:28 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/orban-1934813413.html
Депутат Рады публично оскорбила Орбана на форуме по безопасности
Депутат Рады публично оскорбила Орбана на форуме по безопасности - РИА Новости, 21.03.2024
Депутат Рады публично оскорбила Орбана на форуме по безопасности
Депутат Верховной рады от партии "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала премьер-министра Венгрии диктатором и изгоем на форуме по безопасности в... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T22:28
2024-03-21T22:28
в мире
венгрия
киев
украина
виктор орбан
ирина геращенко
верховная рада украины
европейская солидарность
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала премьер-министра Венгрии диктатором и изгоем на форуме по безопасности в Киеве."Я хочу, чтобы вокруг этого у нас с вами было единство: диктатуры не становятся членами ЕС и НАТО, или они там становятся изгоями – такими, как орбановская демократия", — заявила она.Сидевший рядом с ней глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин пытался перебить коллегу, но не смог это сделать, ограничившись в итоге демонстративным негодованием в связи с неполиткорректными высказываниями Геращенко.Она также добавила, что партия Владимира Зеленского "Слуга народа" пытается продвигать тезис о том, что диктатура поможет Украине победить в конфликте, и призвала строить другую модель государства.В конце прошлого года Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко оскорбительно высказался в сторону премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на фоне информации о намерении его сторонников обсудить прекращение помощи Вашингтона Киеву.
https://ria.ru/20240321/ukraina-1934710203.html
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в мире, венгрия, киев, украина, виктор орбан, ирина геращенко, верховная рада украины, европейская солидарность, евросоюз
В мире, Венгрия, Киев, Украина, Виктор Орбан, Ирина Геращенко, Верховная Рада Украины, Европейская солидарность, Евросоюз
Депутат Рады публично оскорбила Орбана на форуме по безопасности

Депутат Рады Геращенко назвала Орбана диктатором на форуме по безопасности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДепутат партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко
Депутат партии Европейская Солидарность Ирина Геращенко - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала премьер-министра Венгрии диктатором и изгоем на форуме по безопасности в Киеве.
"Я хочу, чтобы вокруг этого у нас с вами было единство: диктатуры не становятся членами ЕС и НАТО, или они там становятся изгоями – такими, как орбановская демократия", — заявила она.
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Сидевший рядом с ней глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин пытался перебить коллегу, но не смог это сделать, ограничившись в итоге демонстративным негодованием в связи с неполиткорректными высказываниями Геращенко.
Она также добавила, что партия Владимира Зеленского "Слуга народа" пытается продвигать тезис о том, что диктатура поможет Украине победить в конфликте, и призвала строить другую модель государства.
В конце прошлого года Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко оскорбительно высказался в сторону премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на фоне информации о намерении его сторонников обсудить прекращение помощи Вашингтона Киеву.
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В миреВенгрияКиевУкраинаВиктор ОрбанИрина ГеращенкоВерховная Рада УкраиныЕвропейская солидарностьЕвросоюз
 
 
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