https://ria.ru/20240321/opros-1934762568.html

Опрос: большинство венгров выступили против отправки войск на Украину

Опрос: большинство венгров выступили против отправки войск на Украину - РИА Новости, 21.03.2024

Опрос: большинство венгров выступили против отправки войск на Украину

В Венгрии 86% граждан высказались против возможной отправки западных войск на Украину, следует из результатов опроса, проведенного венгерским центром изучения... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T17:42

2024-03-21T17:42

2024-03-21T17:42

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БУДАПЕШТ, 21 мар — РИА Новости. В Венгрии 86% граждан высказались против возможной отправки западных войск на Украину, следует из результатов опроса, проведенного венгерским центром изучения общественного мнения Szazadveg. Жителям страны задали вопрос, согласны ли они с тем, чтобы "военные из стран Европы или стран НАТО воевали на Украине", 86% респондентов не согласились, 11% одобрили эту идею, еще 3% затруднились с ответом. При этом 80% опрошенных также не считает, что Россия угрожает безопасности Венгрии, а 79% не согласны с тем, что Россия могла бы представлять угрозу для НАТО. Три четверти венгров также согласились с тем, что конфликт на Украине является "военным и экономическим столкновением крупных держав, США и России", и что мир не наступит, пока одна из сторон не уступит позиций, 22% не согласились, 3% затруднились с ответом. Опрос проводился в марте 2024 года по телефону, в нем приняли участие 1000 взрослых жителей Венгрии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что страны Европы, "как лунатики на крыше", постоянно балансируют на грани войны с Россией. Фактически "косвенная" война, по его словам, уже идет, поскольку Запад поставляет все более смертоносное оружие Киеву и может дойти даже до отправки "миротворческих войск". Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html

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в мире, украина, россия, нато, евросоюз, эммануэль макрон, венгрия