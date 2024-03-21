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Блинкен осудил возможную военную операцию Израиля в Рафахе - РИА Новости, 21.03.2024
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21:37 21.03.2024 (обновлено: 21:43 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/operatsiya-1934809053.html
Блинкен осудил возможную военную операцию Израиля в Рафахе
Блинкен осудил возможную военную операцию Израиля в Рафахе - РИА Новости, 21.03.2024
Блинкен осудил возможную военную операцию Израиля в Рафахе
Крупная военная операция израильской армии в городе Рафахе стала бы ошибкой, и США не поддерживают ее проведение, заявил в четверг госсекретарь США Энтони... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T21:37
2024-03-21T21:43
в мире
израиль
рафах (провинция)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
энтони блинкен
хамас
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Крупная военная операция израильской армии в городе Рафахе стала бы ошибкой, и США не поддерживают ее проведение, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен."Наша позиция предельно ясна: проведение крупной военной операции в Рафахе стало бы ошибкой, и мы это не поддерживаем. Кроме того, она не является необходимой для борьбы с ХАМАС, которая, в свою очередь, необходима", — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции со своим египетским коллегой Самехом Шукри.Он добавил, что США намерены представить свои доводы и предложения по данному вопросу в предстоящих контактах со своими израильскими коллегами в скором будущем.
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в мире, израиль, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, энтони блинкен, хамас
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Энтони Блинкен, ХАМАС
Блинкен осудил возможную военную операцию Израиля в Рафахе

Блинкен назвал возможную военную операцию Израиля в Рафахе ошибкой

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Крупная военная операция израильской армии в городе Рафахе стала бы ошибкой, и США не поддерживают ее проведение, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Наша позиция предельно ясна: проведение крупной военной операции в Рафахе стало бы ошибкой, и мы это не поддерживаем. Кроме того, она не является необходимой для борьбы с ХАМАС, которая, в свою очередь, необходима", — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции со своим египетским коллегой Самехом Шукри.
Он добавил, что США намерены представить свои доводы и предложения по данному вопросу в предстоящих контактах со своими израильскими коллегами в скором будущем.
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В миреИзраильРафах (провинция)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСШАЭнтони БлинкенХАМАС
 
 
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