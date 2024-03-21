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В Грайворонском округе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/opasnost-1934672029.html
В Грайворонском округе объявили ракетную опасность
В Грайворонском округе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.03.2024
В Грайворонском округе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Грайворонского округа, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:02
2024-03-21T13:02
специальная военная операция на украине
белгородская область
грайворон
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БЕЛГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Грайворонского округа, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. "РСЧС: Внимание! Грайворонский ГО г. Грайворон. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении регионального главка.
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белгородская область
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белгородская область, грайворон
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Грайворон
В Грайворонском округе объявили ракетную опасность

В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Грайворонского округа, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области.
"РСЧС: Внимание! Грайворонский ГО г. Грайворон. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении регионального главка.
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20 марта, 13:12
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьГрайворон
 
 
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