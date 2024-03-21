https://ria.ru/20240321/opasnost-1934672029.html

В Грайворонском округе объявили ракетную опасность

В Грайворонском округе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.03.2024

В Грайворонском округе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Грайворонского округа, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:02

2024-03-21T13:02

2024-03-21T13:02

специальная военная операция на украине

белгородская область

грайворон

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БЕЛГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Грайворонского округа, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. "РСЧС: Внимание! Грайворонский ГО г. Грайворон. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении регионального главка.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

белгородская область

грайворон

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белгородская область, грайворон