https://ria.ru/20240321/opasnost-1934672029.html
В Грайворонском округе объявили ракетную опасность
В Грайворонском округе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.03.2024
В Грайворонском округе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Грайворонского округа, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:02
2024-03-21T13:02
2024-03-21T13:02
специальная военная операция на украине
белгородская область
грайворон
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БЕЛГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Грайворонского округа, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. "РСЧС: Внимание! Грайворонский ГО г. Грайворон. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении регионального главка.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
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белгородская область, грайворон
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Грайворон
В Грайворонском округе объявили ракетную опасность
В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность