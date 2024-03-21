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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 21.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T08:27
2024-03-21T08:27
2024-03-21T08:32
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БЕЛГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщила городская администрация в Telegram-канале.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности было в 08.04 мск, через 20 минут тревогу отменили."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.
https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html
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белгород, белгородский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Мэрия сообщила об отмене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе