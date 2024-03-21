https://ria.ru/20240321/obstrely-1934659137.html

Балицкий рассказал, что нужно для прекращения обстрелов Белгорода

Балицкий рассказал, что нужно для прекращения обстрелов Белгорода - РИА Новости, 21.03.2024

Балицкий рассказал, что нужно для прекращения обстрелов Белгорода

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире Первого канала, что для прекращения обстрелов Белгорода необходимо "купировать" группировку ВСУ... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T12:14

2024-03-21T12:14

2024-03-21T12:14

специальная военная операция на украине

белгород

харьков

евгений балицкий

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934622231_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_a58aca33e8b19abd37cf39c3f661c96b.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире Первого канала, что для прекращения обстрелов Белгорода необходимо "купировать" группировку ВСУ вокруг Харькова. "Безусловно. Харьков - русский город. Без вариантов, на мой взгляд, отодвинуть противника от возможности обстреливать Белгород и территорию России можно только посредством того, что мы сможем купировать вокруг Харькова военную группировку. Как это будет сделано - это военным виднее. Но у меня лично нет сомнений, что это будет сделано", - заявил Балицкий, отвечая на вопрос, есть ли у России "планы на Харьковскую область". За прошедшую неделю, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, регион обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, 84 человека пострадали. Повреждено более 170 многоквартирных домов, свыше 500 частных домов, 113 объектов и около 670 автомобилей.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

белгород

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, харьков, евгений балицкий, вооруженные силы украины