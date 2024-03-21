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Балицкий рассказал, что нужно для прекращения обстрелов Белгорода - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/obstrely-1934659137.html
Балицкий рассказал, что нужно для прекращения обстрелов Белгорода
Балицкий рассказал, что нужно для прекращения обстрелов Белгорода - РИА Новости, 21.03.2024
Балицкий рассказал, что нужно для прекращения обстрелов Белгорода
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире Первого канала, что для прекращения обстрелов Белгорода необходимо "купировать" группировку ВСУ... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T12:14
2024-03-21T12:14
специальная военная операция на украине
белгород
харьков
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире Первого канала, что для прекращения обстрелов Белгорода необходимо "купировать" группировку ВСУ вокруг Харькова. "Безусловно. Харьков - русский город. Без вариантов, на мой взгляд, отодвинуть противника от возможности обстреливать Белгород и территорию России можно только посредством того, что мы сможем купировать вокруг Харькова военную группировку. Как это будет сделано - это военным виднее. Но у меня лично нет сомнений, что это будет сделано", - заявил Балицкий, отвечая на вопрос, есть ли у России "планы на Харьковскую область". За прошедшую неделю, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, регион обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, 84 человека пострадали. Повреждено более 170 многоквартирных домов, свыше 500 частных домов, 113 объектов и около 670 автомобилей.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
белгород
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белгород, харьков, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Харьков, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Балицкий рассказал, что нужно для прекращения обстрелов Белгорода

Балицкий: для остановки обстрелов Белгорода нужно купировать ВСУ вокруг Харькова

© РИА НовостиПоследствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ в результате которого был поврежден спортивный комплекс "Белгород-Арена"
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ в результате которого был поврежден спортивный комплекс Белгород-Арена
© РИА Новости
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ в результате которого был поврежден спортивный комплекс "Белгород-Арена"
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире Первого канала, что для прекращения обстрелов Белгорода необходимо "купировать" группировку ВСУ вокруг Харькова.
«
"Безусловно. Харьков - русский город. Без вариантов, на мой взгляд, отодвинуть противника от возможности обстреливать Белгород и территорию России можно только посредством того, что мы сможем купировать вокруг Харькова военную группировку. Как это будет сделано - это военным виднее. Но у меня лично нет сомнений, что это будет сделано", - заявил Балицкий, отвечая на вопрос, есть ли у России "планы на Харьковскую область".
За прошедшую неделю, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, регион обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, 84 человека пострадали. Повреждено более 170 многоквартирных домов, свыше 500 частных домов, 113 объектов и около 670 автомобилей.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородХарьковЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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