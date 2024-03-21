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ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Горловке - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:22 21.03.2024
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ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Горловке
ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Горловке - РИА Новости, 21.03.2024
ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Горловке
Украинские войска выпустили в 06.55 по мск два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитскому району Горловки, сообщило в четверг в Telegram-канале... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T07:22
2024-03-21T07:22
специальная военная операция на украине
горловка
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сша
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили в 06.55 по мск два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитскому району Горловки, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, представительство сообщило, что в 01.10 по Петровскому району Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934597173.html
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горловка, украина, сша, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, США, Происшествия, Россия
ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Горловке

СЦКК: ВСУ выпустили два кассетных снаряда натовского калибра по Горловке

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиФрагмент кассетного боеприпаса
Фрагмент кассетного боеприпаса - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Фрагмент кассетного боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили в 06.55 по мск два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитскому району Горловки, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства.
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Кроме того, представительство сообщило, что в 01.10 по Петровскому району Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаСШАПроисшествияРоссия
 
 
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