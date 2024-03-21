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ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Горловке

ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Горловке - РИА Новости, 21.03.2024

ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Горловке

Украинские войска выпустили в 06.55 по мск два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитскому району Горловки, сообщило в четверг в Telegram-канале... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T07:22

2024-03-21T07:22

2024-03-21T07:22

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили в 06.55 по мск два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитскому району Горловки, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, представительство сообщило, что в 01.10 по Петровскому району Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934597173.html

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горловка, украина, сша, происшествия, россия