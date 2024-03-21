https://ria.ru/20240321/obstrel-1934820724.html

При обстреле Донецка погибла женщина

При обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 21.03.2024

При обстреле Донецка погибла женщина

Женщина погибла в Донецке в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T23:54

2024-03-21T23:54

2024-03-21T23:54

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Женщина погибла в Донецке в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в автомобиле по улице Школьной, 115 погибла женщина 1994 года рождения", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

донецк

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2024

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия