https://ria.ru/20240321/obstrel-1934820724.html
При обстреле Донецка погибла женщина
При обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 21.03.2024
При обстреле Донецка погибла женщина
Женщина погибла в Донецке в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T23:54
2024-03-21T23:54
2024-03-21T23:54
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Женщина погибла в Донецке в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в автомобиле по улице Школьной, 115 погибла женщина 1994 года рождения", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка погибла женщина
СЦКК ДНР: при атаке беспилотника ВСУ в Донецке погибла женщина