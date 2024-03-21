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При обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:54 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/obstrel-1934820724.html
При обстреле Донецка погибла женщина
При обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 21.03.2024
При обстреле Донецка погибла женщина
Женщина погибла в Донецке в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T23:54
2024-03-21T23:54
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Женщина погибла в Донецке в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в автомобиле по улице Школьной, 115 погибла женщина 1994 года рождения", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка погибла женщина

СЦКК ДНР: при атаке беспилотника ВСУ в Донецке погибла женщина

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Женщина погибла в Донецке в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в автомобиле по улице Школьной, 115 погибла женщина 1994 года рождения", - говорится в заявлении.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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