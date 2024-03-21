https://ria.ru/20240321/obstrel-1934815640.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника - РИА Новости, 21.03.2024

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника

Украинские войска в 22.25 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T22:54

2024-03-21T22:54

2024-03-21T22:54

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

кировский район

куйбышевский район

вооруженные силы украины

сцкк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730274311_0:290:3118:2044_1920x0_80_0_0_b1c033d66fe1bb2c63e719a895dd7393.jpg

ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в 22.25 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 22.25 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БпЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Через пять минут, в 22.30, ВСУ подвергли обстрелу Куйбышевский район Донецка, выпустив по городу два снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский район - на западе.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

кировский район

куйбышевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, донецк, кировский район, куйбышевский район, вооруженные силы украины, сцкк