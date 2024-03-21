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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника - РИА Новости, 21.03.2024
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника
Украинские войска в 22.25 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T22:54
2024-03-21T22:54
2024-03-21T22:54
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в 22.25 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 22.25 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БпЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Через пять минут, в 22.30, ВСУ подвергли обстрелу Куйбышевский район Донецка, выпустив по городу два снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский район - на западе.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, Куйбышевский район, Вооруженные силы Украины, СЦКК
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника
СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника