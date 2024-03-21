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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с беспилотника
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с беспилотника - РИА Новости, 21.03.2024
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с беспилотника
Украинские войска в 21.15 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T22:27
2024-03-21T22:27
2024-03-21T22:32
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в 21.15 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 21.15 - город Донецк (Петровский район): сброшен взрывоопасный предмет с БпЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, в 20.45 ВСУ подвергли обстрелу Куйбышевский район Донецка, выпустив по городу два снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с беспилотника
СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка с беспилотника