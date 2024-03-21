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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 21.03.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T21:05
2024-03-21T21:05
2024-03-21T21:05
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
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нато
стирол
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 20.15 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецк, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, Стирол, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили девять снарядов по Донецку и Горловке