https://ria.ru/20240321/obstrel-1934742407.html

ВСУ обстреляли автобус в Херсонской области

ВСУ обстреляли автобус в Херсонской области - РИА Новости, 21.03.2024

ВСУ обстреляли автобус в Херсонской области

ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Каховке, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:32

2024-03-21T16:32

2024-03-21T17:01

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховка

вооруженные силы украины

андрей алексеенко

происшествия

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Каховке, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале."В Каховке только что под артобстрел попал рейсовый автобус. ЧП произошло прямо у остановки "Райбольница", — говорится в публикации. Алексеенко уточнил, что осколочные ранения получил 78-летний мужчина, его госпитализировали.Всего в момент удара в автобусе находились водитель, кондуктор и шесть пассажиров.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские регионы и запускают беспилотники. В среду украинский дрон атаковал в Каховке машину скорой помощи, в которой находился тяжелобольной ребенок, которого везли в больницу. Пациент не пострадал.

https://ria.ru/20240315/udar-1933287490.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

херсонская область

каховка

россия

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Кирилл Волков

херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, андрей алексеенко, происшествия, россия