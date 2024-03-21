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ВСУ обстреляли автобус в Херсонской области - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:32 21.03.2024 (обновлено: 17:01 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/obstrel-1934742407.html
ВСУ обстреляли автобус в Херсонской области
ВСУ обстреляли автобус в Херсонской области - РИА Новости, 21.03.2024
ВСУ обстреляли автобус в Херсонской области
ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Каховке, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:32
2024-03-21T17:01
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
андрей алексеенко
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Каховке, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале."В Каховке только что под артобстрел попал рейсовый автобус. ЧП произошло прямо у остановки "Райбольница", — говорится в публикации. Алексеенко уточнил, что осколочные ранения получил 78-летний мужчина, его госпитализировали.Всего в момент удара в автобусе находились водитель, кондуктор и шесть пассажиров.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские регионы и запускают беспилотники. В среду украинский дрон атаковал в Каховке машину скорой помощи, в которой находился тяжелобольной ребенок, которого везли в больницу. Пациент не пострадал.
https://ria.ru/20240315/udar-1933287490.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
херсонская область
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херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, андрей алексеенко, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины, Андрей Алексеенко, Происшествия, Россия
ВСУ обстреляли автобус в Херсонской области

В Каховке автобус попал под артобстрел ВСУ, один человек получил ранения

© Фото : Андрей Алексеенко/TelegramВ Каховке под артобстрел попал рейсовый автобус
В Каховке под артобстрел попал рейсовый автобус - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : Андрей Алексеенко/Telegram
В Каховке под артобстрел попал рейсовый автобус
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Каховке, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале.
"В Каховке только что под артобстрел попал рейсовый автобус. ЧП произошло прямо у остановки "Райбольница", — говорится в публикации.
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Алексеенко уточнил, что осколочные ранения получил 78-летний мужчина, его госпитализировали.
Всего в момент удара в автобусе находились водитель, кондуктор и шесть пассажиров.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские регионы и запускают беспилотники. В среду украинский дрон атаковал в Каховке машину скорой помощи, в которой находился тяжелобольной ребенок, которого везли в больницу. Пациент не пострадал.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховкаВооруженные силы УкраиныАндрей АлексеенкоПроисшествияРоссия
 
 
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