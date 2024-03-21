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ВСУ повредили газораспределительную станцию в Херсонской области - РИА Новости, 21.03.2024
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15:06 21.03.2024 (обновлено: 15:15 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/obstrel-1934711382.html
ВСУ повредили газораспределительную станцию в Херсонской области
ВСУ повредили газораспределительную станцию в Херсонской области - РИА Новости, 21.03.2024
ВСУ повредили газораспределительную станцию в Херсонской области
Город Каховка и четыре села в Херсонской области остались без газа после нанесения украинскими войсками удара по газораспределительной станции, сообщил... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:06
2024-03-21T15:15
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
происшествия
каменка
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Город Каховка и четыре села в Херсонской области остались без газа после нанесения украинскими войсками удара по газораспределительной станции, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Сегодня украинские террористы повредили артобстрелом газораспределительную станцию в Каховском муниципальном округе. Город Каховка, сёла Малая Каховка, Любимовка, Коробки, Каменка остались без газоснабжения", - написал Сальдо.По его словам, специалисты "Херсоноблгаза" уточняют характер повреждений и определяют объем восстановительных работ.
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херсонская область
каховка
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херсонская область , каховка, происшествия, каменка, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Происшествия, Каменка, Владимир Сальдо
ВСУ повредили газораспределительную станцию в Херсонской области

Сальдо: Каховка и четыре херсонских села остались без газа после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Город Каховка и четыре села в Херсонской области остались без газа после нанесения украинскими войсками удара по газораспределительной станции, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Сегодня украинские террористы повредили артобстрелом газораспределительную станцию в Каховском муниципальном округе. Город Каховка, сёла Малая Каховка, Любимовка, Коробки, Каменка остались без газоснабжения", - написал Сальдо.
По его словам, специалисты "Херсоноблгаза" уточняют характер повреждений и определяют объем восстановительных работ.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховкаПроисшествияКаменкаВладимир Сальдо
 
 
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