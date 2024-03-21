https://ria.ru/20240321/obstrel-1934711382.html

ВСУ повредили газораспределительную станцию в Херсонской области

ВСУ повредили газораспределительную станцию в Херсонской области - РИА Новости, 21.03.2024

ВСУ повредили газораспределительную станцию в Херсонской области

Город Каховка и четыре села в Херсонской области остались без газа после нанесения украинскими войсками удара по газораспределительной станции, сообщил... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:06

2024-03-21T15:06

2024-03-21T15:15

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховка

происшествия

каменка

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Город Каховка и четыре села в Херсонской области остались без газа после нанесения украинскими войсками удара по газораспределительной станции, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Сегодня украинские террористы повредили артобстрелом газораспределительную станцию в Каховском муниципальном округе. Город Каховка, сёла Малая Каховка, Любимовка, Коробки, Каменка остались без газоснабжения", - написал Сальдо.По его словам, специалисты "Херсоноблгаза" уточняют характер повреждений и определяют объем восстановительных работ.

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

херсонская область

каховка

каменка

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херсонская область , каховка, происшествия, каменка, владимир сальдо