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ВСУ повредили газораспределительную станцию в Херсонской области
ВСУ повредили газораспределительную станцию в Херсонской области - РИА Новости, 21.03.2024
ВСУ повредили газораспределительную станцию в Херсонской области
Город Каховка и четыре села в Херсонской области остались без газа после нанесения украинскими войсками удара по газораспределительной станции, сообщил... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:06
2024-03-21T15:06
2024-03-21T15:15
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
происшествия
каменка
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Город Каховка и четыре села в Херсонской области остались без газа после нанесения украинскими войсками удара по газораспределительной станции, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Сегодня украинские террористы повредили артобстрелом газораспределительную станцию в Каховском муниципальном округе. Город Каховка, сёла Малая Каховка, Любимовка, Коробки, Каменка остались без газоснабжения", - написал Сальдо.По его словам, специалисты "Херсоноблгаза" уточняют характер повреждений и определяют объем восстановительных работ.
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херсонская область , каховка, происшествия, каменка, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Происшествия, Каменка, Владимир Сальдо
ВСУ повредили газораспределительную станцию в Херсонской области
Сальдо: Каховка и четыре херсонских села остались без газа после обстрела ВСУ