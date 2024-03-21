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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с беспилотника

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с беспилотника - РИА Новости, 21.03.2024

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с беспилотника

Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил боеприпас в Петровском районе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:41

2024-03-21T14:41

2024-03-21T14:41

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил боеприпас в Петровском районе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 14:05 (совпадает с мск) - город Донецк (Петровский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. О последствиях пока не сообщается. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия