Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по Донецку и Озеряновке
© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела села Озеряновка в Центрально-Городском районе Горловки. 21 марта 2024
Последствия обстрела села Озеряновка в Центрально-Городском районе Горловки. 21 марта 2024
ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и селу Озеряновка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.50 - населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Озеряновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Кроме того, ВСУ с 13.25 по 13.45 выпустили еще 11 снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.