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В Белгородском районе девять частных домов повредило при обстреле ВСУ - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:58 21.03.2024 (обновлено: 17:00 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/obstrel-1934633243.html
В Белгородском районе девять частных домов повредило при обстреле ВСУ
В Белгородском районе девять частных домов повредило при обстреле ВСУ - РИА Новости, 21.03.2024
В Белгородском районе девять частных домов повредило при обстреле ВСУ
Девять частных домов и ограждение еще одного получили повреждения в Белгородском районе Белгородской области в результате утреннего обстрела ВСУ, сообщил... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T10:58
2024-03-21T17:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 21 мар — РИА Новости. Девять частных домов и ограждение еще одного получили повреждения в Белгородском районе Белгородской области в результате утреннего обстрела ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Утром в четверг на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. По информации Минобороны РФ, около 08.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурные средства российской ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов в воздухе над Белгородской областью. "В Белгородском районе в результате воздушной атаки ВСУ в поселке Дубовое пострадали 5 частных домовладений и 2 автомобиля, в селе Новая Деревня – ограждение в одном частном домовладении, в поселке Майский – 4 частных домовладения и один автомобиль. Также в Майском осколки снаряда упали на парковку – обошлось без последствий", - написал Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородский район, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородском районе девять частных домов повредило при обстреле ВСУ

Гладков: 9 частных домов повреждены в Белгородском районе при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЖилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ в Белгороде. 21 марта 2024
Жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ в Белгороде. 21 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ в Белгороде. 21 марта 2024
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 21 мар — РИА Новости. Девять частных домов и ограждение еще одного получили повреждения в Белгородском районе Белгородской области в результате утреннего обстрела ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Утром в четверг на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. По информации Минобороны РФ, около 08.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурные средства российской ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов в воздухе над Белгородской областью.
"В Белгородском районе в результате воздушной атаки ВСУ в поселке Дубовое пострадали 5 частных домовладений и 2 автомобиля, в селе Новая Деревня – ограждение в одном частном домовладении, в поселке Майский – 4 частных домовладения и один автомобиль. Также в Майском осколки снаряда упали на парковку – обошлось без последствий", - написал Гладков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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