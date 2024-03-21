https://ria.ru/20240321/obstrel-1934633243.html

В Белгородском районе девять частных домов повредило при обстреле ВСУ

В Белгородском районе девять частных домов повредило при обстреле ВСУ - РИА Новости, 21.03.2024

В Белгородском районе девять частных домов повредило при обстреле ВСУ

Девять частных домов и ограждение еще одного получили повреждения в Белгородском районе Белгородской области в результате утреннего обстрела ВСУ, сообщил... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T10:58

2024-03-21T10:58

2024-03-21T17:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 21 мар — РИА Новости. Девять частных домов и ограждение еще одного получили повреждения в Белгородском районе Белгородской области в результате утреннего обстрела ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Утром в четверг на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. По информации Минобороны РФ, около 08.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурные средства российской ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов в воздухе над Белгородской областью. "В Белгородском районе в результате воздушной атаки ВСУ в поселке Дубовое пострадали 5 частных домовладений и 2 автомобиля, в селе Новая Деревня – ограждение в одном частном домовладении, в поселке Майский – 4 частных домовладения и один автомобиль. Также в Майском осколки снаряда упали на парковку – обошлось без последствий", - написал Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгородский район, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины