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В Белгородском районе девять частных домов повредило при обстреле ВСУ
В Белгородском районе девять частных домов повредило при обстреле ВСУ - РИА Новости, 21.03.2024
В Белгородском районе девять частных домов повредило при обстреле ВСУ
Девять частных домов и ограждение еще одного получили повреждения в Белгородском районе Белгородской области в результате утреннего обстрела ВСУ, сообщил... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T10:58
2024-03-21T10:58
2024-03-21T17:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 21 мар — РИА Новости. Девять частных домов и ограждение еще одного получили повреждения в Белгородском районе Белгородской области в результате утреннего обстрела ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Утром в четверг на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. По информации Минобороны РФ, около 08.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурные средства российской ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов в воздухе над Белгородской областью. "В Белгородском районе в результате воздушной атаки ВСУ в поселке Дубовое пострадали 5 частных домовладений и 2 автомобиля, в селе Новая Деревня – ограждение в одном частном домовладении, в поселке Майский – 4 частных домовладения и один автомобиль. Также в Майском осколки снаряда упали на парковку – обошлось без последствий", - написал Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Белгородском районе девять частных домов повредило при обстреле ВСУ
Гладков: 9 частных домов повреждены в Белгородском районе при обстреле ВСУ