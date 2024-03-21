https://ria.ru/20240321/obstrel-1934626653.html
Пять человек пострадали при обстреле Белгорода
Пять человек пострадали при обстреле Белгорода - РИА Новости, 21.03.2024
Пять человек пострадали при обстреле Белгорода
Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T10:37
2024-03-21T10:37
2024-03-21T10:56
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадали пять человек", — написал губернатор.Гладков уточнил, что две женщины и мужчина госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами, еще один пострадавший — с осколочным ранением голени. Пятый раненый получил осколочные ранения руки и плеча.В Белгороде повреждены больше 30 квартир в шести многоэтажных домах, десять автомобилей, фасадное остекление в "Белгород-Арене". Кроме того, из-за последствий обстрела на линии электропередачи временно без света остаются около пяти тысяч жителей.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей. В среду при обстреле Белгорода погиб один человек, Грайворона — двое, еще несколько жителей региона пострадали.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Белгородский район
Пять человек пострадали при обстреле Белгорода
Губернатор Гладков: пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода