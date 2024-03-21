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Пять человек пострадали при обстреле Белгорода - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:37 21.03.2024 (обновлено: 10:56 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/obstrel-1934626653.html
Пять человек пострадали при обстреле Белгорода
Пять человек пострадали при обстреле Белгорода - РИА Новости, 21.03.2024
Пять человек пострадали при обстреле Белгорода
Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T10:37
2024-03-21T10:56
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
белгородский район
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадали пять человек", — написал губернатор.Гладков уточнил, что две женщины и мужчина госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами, еще один пострадавший — с осколочным ранением голени. Пятый раненый получил осколочные ранения руки и плеча.В Белгороде повреждены больше 30 квартир в шести многоэтажных домах, десять автомобилей, фасадное остекление в "Белгород-Арене". Кроме того, из-за последствий обстрела на линии электропередачи временно без света остаются около пяти тысяч жителей.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей. В среду при обстреле Белгорода погиб один человек, Грайворона — двое, еще несколько жителей региона пострадали.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
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белгород
белгородская область
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белгород, вячеслав гладков, происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Белгородский район
Пять человек пострадали при обстреле Белгорода

Губернатор Гладков: пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадали пять человек", — написал губернатор.
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По данным Минобороны, около 08:00 мск ПВО сбила десять ракет РСЗО Vampire, выпущенных со стороны Украины.

Гладков уточнил, что две женщины и мужчина госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами, еще один пострадавший — с осколочным ранением голени. Пятый раненый получил осколочные ранения руки и плеча.
В Белгороде повреждены больше 30 квартир в шести многоэтажных домах, десять автомобилей, фасадное остекление в "Белгород-Арене". Кроме того, из-за последствий обстрела на линии электропередачи временно без света остаются около пяти тысяч жителей.
ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей. В среду при обстреле Белгорода погиб один человек, Грайворона — двое, еще несколько жителей региона пострадали.

На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.

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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВячеслав ГладковПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныБелгородский район
 
 
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