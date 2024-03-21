https://ria.ru/20240321/obstrel-1934611437.html

При обстреле Белгорода получил повреждения спортивный комплекс

При обстреле Белгорода получил повреждения спортивный комплекс - РИА Новости, 21.03.2024

При обстреле Белгорода получил повреждения спортивный комплекс

Кабинеты директора и секретаря, оборудование и остекление "Белгород-Арены" получили повреждения в результате обстрела ВСУ в Белгороде, рассказал журналистам... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T09:38

2024-03-21T09:38

2024-03-21T10:31

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

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БЕЛГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Кабинеты директора и секретаря, оборудование и остекление "Белгород-Арены" получили повреждения в результате обстрела ВСУ в Белгороде, рассказал журналистам директор учреждения Юрий Черников. Утром в четверг на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. По информации Минобороны РФ, около 08.00 мск средства ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. "Центральный вход – практически нет. Административный корпус: мой кабинет, кабинеты секретаря – их нет, все разбито. Повреждения стекол процентов на 20%... Ну и оборудование… тоже много повреждений. Главное, что нет пострадавших. Все были на удаленке… Все мероприятия у нас отменены. Был только административный корпус. За 10 минут до моего приезда все это произошло", - рассказал Черников. Он отметил, что всё будет отремонтировано. "Будем делать. Все сделаем для того, чтобы нашим спортсменам было комфортно здесь соревноваться", - добавил Черников. "Белгород-Арена" - домашний стадион клуба мужской волейбольной суперлиги "Белогорье", которая в этом сезоне проводит свои домашние матчи в Туле.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

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Директор "Белгород-Арены" о последствиях украинского обстрела "Повреждения стекол процентов на 20%. Ну и оборудование. Тоже много повреждений". "Белгород-Арена" - домашний стадион волейбольного клуба "Белогорье" - серьезно повреждена в результате украинского обстрела. Директор Юрий Черников рассказал, что пострадавших нет и что все обязательно будет отремонтировано. 2024-03-21T09:38 true PT1M45S

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происшествия, белгород, белгородский район