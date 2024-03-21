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При обстреле Белгорода получил повреждения спортивный комплекс - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:38 21.03.2024 (обновлено: 10:31 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/obstrel-1934611437.html
При обстреле Белгорода получил повреждения спортивный комплекс
При обстреле Белгорода получил повреждения спортивный комплекс - РИА Новости, 21.03.2024
При обстреле Белгорода получил повреждения спортивный комплекс
Кабинеты директора и секретаря, оборудование и остекление "Белгород-Арены" получили повреждения в результате обстрела ВСУ в Белгороде, рассказал журналистам... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T09:38
2024-03-21T10:31
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Кабинеты директора и секретаря, оборудование и остекление "Белгород-Арены" получили повреждения в результате обстрела ВСУ в Белгороде, рассказал журналистам директор учреждения Юрий Черников. Утром в четверг на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. По информации Минобороны РФ, около 08.00 мск средства ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. "Центральный вход – практически нет. Административный корпус: мой кабинет, кабинеты секретаря – их нет, все разбито. Повреждения стекол процентов на 20%... Ну и оборудование… тоже много повреждений. Главное, что нет пострадавших. Все были на удаленке… Все мероприятия у нас отменены. Был только административный корпус. За 10 минут до моего приезда все это произошло", - рассказал Черников. Он отметил, что всё будет отремонтировано. "Будем делать. Все сделаем для того, чтобы нашим спортсменам было комфортно здесь соревноваться", - добавил Черников. "Белгород-Арена" - домашний стадион клуба мужской волейбольной суперлиги "Белогорье", которая в этом сезоне проводит свои домашние матчи в Туле.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
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60
Директор "Белгород-Арены" о последствиях украинского обстрела
"Повреждения стекол процентов на 20%. Ну и оборудование. Тоже много повреждений". "Белгород-Арена" - домашний стадион волейбольного клуба "Белогорье" - серьезно повреждена в результате украинского обстрела. Директор Юрий Черников рассказал, что пострадавших нет и что все обязательно будет отремонтировано.
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происшествия, белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район
При обстреле Белгорода получил повреждения спортивный комплекс

"Белгород-Арена" получила повреждения при обстреле ВСУ ракетами Vampire

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Кабинеты директора и секретаря, оборудование и остекление "Белгород-Арены" получили повреждения в результате обстрела ВСУ в Белгороде, рассказал журналистам директор учреждения Юрий Черников.
Утром в четверг на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. По информации Минобороны РФ, около 08.00 мск средства ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.
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"Центральный вход – практически нет. Административный корпус: мой кабинет, кабинеты секретаря – их нет, все разбито. Повреждения стекол процентов на 20%... Ну и оборудование… тоже много повреждений. Главное, что нет пострадавших. Все были на удаленке… Все мероприятия у нас отменены. Был только административный корпус. За 10 минут до моего приезда все это произошло", - рассказал Черников.
Он отметил, что всё будет отремонтировано. "Будем делать. Все сделаем для того, чтобы нашим спортсменам было комфортно здесь соревноваться", - добавил Черников.
"Белгород-Арена" - домашний стадион клуба мужской волейбольной суперлиги "Белогорье", которая в этом сезоне проводит свои домашние матчи в Туле.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский район
 
 
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