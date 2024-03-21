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Заммэра Ефимов: сфера общепита Москвы увеличила обороты на 16% в 2023 году
Заммэра Ефимов: сфера общепита Москвы увеличила обороты на 16% в 2023 году - РИА Новости, 21.03.2024
Заммэра Ефимов: сфера общепита Москвы увеличила обороты на 16% в 2023 году
Успешная адаптация московского общепита к новым условиям, связанным с переходом сетей от иностранных к российским владельцам, позволила в 2023 году нарастить... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:05
2024-03-21T14:05
2024-03-21T14:05
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Успешная адаптация московского общепита к новым условиям, связанным с переходом сетей от иностранных к российским владельцам, позволила в 2023 году нарастить доходы операторов в этой сфере на 16% в сравнении с предыдущим годом - до 550 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Как ранее сообщали в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в городе работает почти 21 тысяча кафе, баров, ресторанов и закусочных, общее число посадочных мест превышает 840 тысяч. В отрасли занято более 150 тысяч человек."Сфера общественного питания столицы успешно пережила трансформацию, связанную с переходом крупных иностранных сетей к российским владельцам, и смогла сохранить рабочие места и привычный для москвичей ассортимент услуг. В 2023 году выручка заведений общепита Москвы увеличилась на 16% по сравнению с 2022 годом. Наибольший месячный оборот был зафиксирован в декабре – 58,1 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 18,4% выше результата декабря 2022 года", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного комплекса экономполитики.Согласно данным департамента экономической политики и развития Москвы, москвичи и гости столицы в минувшем году посещали кафе и рестораны на 18% чаще. При этом среднегодовой чек в заведениях общепита увеличился лишь на 6,7% год к году, составив 703 рубля. Ограничения роста цен удалось добиться за счет локализации продуктовых поставок и развития программ лояльности, отметили в департаменте.
https://ria.ru/20240315/promkompleks-1933054083.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Успешная адаптация московского общепита к новым условиям, связанным с переходом сетей от иностранных к российским владельцам, позволила в 2023 году нарастить доходы операторов в этой сфере на 16% в сравнении с предыдущим годом - до 550 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Как ранее сообщали в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в городе работает почти 21 тысяча кафе, баров, ресторанов и закусочных, общее число посадочных мест превышает 840 тысяч. В отрасли занято более 150 тысяч человек.
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"Сфера общественного питания столицы успешно пережила трансформацию, связанную с переходом крупных иностранных сетей к российским владельцам, и смогла сохранить рабочие места и привычный для москвичей ассортимент услуг. В 2023 году выручка заведений общепита Москвы увеличилась на 16% по сравнению с 2022 годом. Наибольший месячный оборот был зафиксирован в декабре – 58,1 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 18,4% выше результата декабря 2022 года", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного комплекса экономполитики.
Согласно данным департамента экономической политики и развития Москвы, москвичи и гости столицы в минувшем году посещали кафе и рестораны на 18% чаще. При этом среднегодовой чек в заведениях общепита увеличился лишь на 6,7% год к году, составив 703 рубля. Ограничения роста цен удалось добиться за счет локализации продуктовых поставок и развития программ лояльности, отметили в департаменте.
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