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"Новые люди" объединятся с "Партией роста" 29 марта - РИА Новости, 21.03.2024
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18:08 21.03.2024 (обновлено: 18:25 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/novye_lyudi-1934769631.html
"Новые люди" объединятся с "Партией роста" 29 марта
"Новые люди" объединятся с "Партией роста" 29 марта - РИА Новости, 21.03.2024
"Новые люди" объединятся с "Партией роста" 29 марта
Съезд партии "Новые люди" состоится 29 марта, на котором и произойдет объединение с "Партией роста", сообщила пресс-служба партии "Новые люди" РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T18:08
2024-03-21T18:25
партия роста
партия "новые люди"
политика
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Съезд партии "Новые люди" состоится 29 марта, на котором и произойдет объединение с "Партией роста", сообщила пресс-служба партии "Новые люди" РИА Новости."Двадцать девятого марта состоится съезд партии "Новые люди", на котором и произойдет объединение с "Ростом", - сказали в пресс-службе.
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партия роста, партия "новые люди", политика
Партия Роста, Партия "Новые люди", Политика
"Новые люди" объединятся с "Партией роста" 29 марта

"Новые люди" объединятся с "Партией роста" на съезде 29 марта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев
Председатель партии Новые люди Алексей Нечаев - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Съезд партии "Новые люди" состоится 29 марта, на котором и произойдет объединение с "Партией роста", сообщила пресс-служба партии "Новые люди" РИА Новости.
"Двадцать девятого марта состоится съезд партии "Новые люди", на котором и произойдет объединение с "Ростом", - сказали в пресс-службе.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Путин рассказал о своем отношении к партии "Новые люди"
18 марта, 00:38
 
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