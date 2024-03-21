https://ria.ru/20240321/novye_lyudi-1934769631.html
"Новые люди" объединятся с "Партией роста" 29 марта
"Новые люди" объединятся с "Партией роста" 29 марта - РИА Новости, 21.03.2024
"Новые люди" объединятся с "Партией роста" 29 марта
Съезд партии "Новые люди" состоится 29 марта, на котором и произойдет объединение с "Партией роста", сообщила пресс-служба партии "Новые люди" РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T18:08
2024-03-21T18:08
2024-03-21T18:25
партия роста
партия "новые люди"
политика
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Съезд партии "Новые люди" состоится 29 марта, на котором и произойдет объединение с "Партией роста", сообщила пресс-служба партии "Новые люди" РИА Новости."Двадцать девятого марта состоится съезд партии "Новые люди", на котором и произойдет объединение с "Ростом", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20240318/novye_lyudi-1933853383.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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партия роста, партия "новые люди", политика
Партия Роста, Партия "Новые люди", Политика
"Новые люди" объединятся с "Партией роста" 29 марта
"Новые люди" объединятся с "Партией роста" на съезде 29 марта
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Съезд партии "Новые люди" состоится 29 марта, на котором и произойдет объединение с "Партией роста", сообщила пресс-служба партии "Новые люди" РИА Новости.
"Двадцать девятого марта состоится съезд партии "Новые люди", на котором и произойдет объединение с "Ростом", - сказали в пресс-службе.
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