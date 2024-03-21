https://ria.ru/20240321/novye_lyudi-1934769631.html

"Новые люди" объединятся с "Партией роста" 29 марта

"Новые люди" объединятся с "Партией роста" 29 марта - РИА Новости, 21.03.2024

"Новые люди" объединятся с "Партией роста" 29 марта

Съезд партии "Новые люди" состоится 29 марта, на котором и произойдет объединение с "Партией роста", сообщила пресс-служба партии "Новые люди" РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T18:08

2024-03-21T18:08

2024-03-21T18:25

партия роста

партия "новые люди"

политика

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Съезд партии "Новые люди" состоится 29 марта, на котором и произойдет объединение с "Партией роста", сообщила пресс-служба партии "Новые люди" РИА Новости."Двадцать девятого марта состоится съезд партии "Новые люди", на котором и произойдет объединение с "Ростом", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20240318/novye_lyudi-1933853383.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

партия роста, партия "новые люди", политика