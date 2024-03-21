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В Нигерии чиновникам запретили финансируемые властями поездки - РИА Новости, 21.03.2024
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13:49 21.03.2024 (обновлено: 13:58 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/nigeriya-1934686606.html
В Нигерии чиновникам запретили финансируемые властями поездки
В Нигерии чиновникам запретили финансируемые властями поездки - РИА Новости, 21.03.2024
В Нигерии чиновникам запретили финансируемые властями поездки
Президент Нигерии Бола Тинубу временно запретил министрам, главам ведомств и другим правительственным чиновникам совершать финансируемые государством зарубежные РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:49
2024-03-21T13:58
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент Нигерии Бола Тинубу временно запретил министрам, главам ведомств и другим правительственным чиновникам совершать финансируемые государством зарубежные поездки на фоне обеспокоенности ростом стоимости командировочных расходов, сообщает газета Vanguard. "Принимая во внимание текущие экономические проблемы и необходимость ответственного финансового управления, я пишу, чтобы сообщить о распоряжении господина президента о введении временного запрета на все финансируемые государством международные поездки для всех чиновников федерального правительства всех уровней на первоначальный период в три месяца с 1 апреля 2024 года", - приводит издание слова из записки главы администрации президента Феми Гбаджабиамилы. Также отмечается, что правительственные чиновники, которые намереваются отправиться в любую международную поездку, финансируемую государством, должны запросить и получить одобрение президента как минимум за две недели до начала этой поездки. "Эта временная мера направлена на снижение затрат на систему управления и задумана как мера экономии без ущерба для функционирования правительства", - указано в записке.
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в мире, нигерия
В мире, Нигерия
В Нигерии чиновникам запретили финансируемые властями поездки

В Нигерии чиновникам запретили финансируемые властями зарубежные поездки

© AP Photo / Gbemiga OlamikanПрезидент Нигерии Бола Тинубу
Президент Нигерии Бола Тинубу - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Gbemiga Olamikan
Президент Нигерии Бола Тинубу. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент Нигерии Бола Тинубу временно запретил министрам, главам ведомств и другим правительственным чиновникам совершать финансируемые государством зарубежные поездки на фоне обеспокоенности ростом стоимости командировочных расходов, сообщает газета Vanguard.
«
"Принимая во внимание текущие экономические проблемы и необходимость ответственного финансового управления, я пишу, чтобы сообщить о распоряжении господина президента о введении временного запрета на все финансируемые государством международные поездки для всех чиновников федерального правительства всех уровней на первоначальный период в три месяца с 1 апреля 2024 года", - приводит издание слова из записки главы администрации президента Феми Гбаджабиамилы.
Также отмечается, что правительственные чиновники, которые намереваются отправиться в любую международную поездку, финансируемую государством, должны запросить и получить одобрение президента как минимум за две недели до начала этой поездки.
"Эта временная мера направлена на снижение затрат на систему управления и задумана как мера экономии без ущерба для функционирования правительства", - указано в записке.
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