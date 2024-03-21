https://ria.ru/20240321/neytralitet-1934587670.html

Военные ученые рассказали, что сможет обеспечить реальный нейтралитет Киева

Военные ученые рассказали, что сможет обеспечить реальный нейтралитет Киева - РИА Новости, 21.03.2024

Военные ученые рассказали, что сможет обеспечить реальный нейтралитет Киева

Реальный нейтралитет Киева может обеспечить только размещение российских войск на западной границе Украины, заявили ученые российской Академии военных наук в... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T03:06

2024-03-21T03:06

2024-03-21T08:14

киев

сша

украина

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931692294_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_f50cf0ddf7c9d270f06d9749c7d7efa8.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Реальный нейтралитет Киева может обеспечить только размещение российских войск на западной границе Украины, заявили ученые российской Академии военных наук в статье в журнале "Национальная оборона". "Одним из вероятных шагов США могут стать гарантии нейтралитета Украины, что соответствует одному из ключевых требований Москвы. Американцы понимают, что одностороннее обещание Киева ничего не стоит и доверия у российского руководства не вызовет, поэтому необходимо, чтобы такое обещание подкрепили США и союзники по НАТО. По нашему мнению, к гарантиям США тоже нужно относиться с осторожностью, а обеспечит реальный нейтралитет Киева только размещение российских войск на западной границе Украины", — говорится в статье ученых. Статью написали член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош и доктор технических наук, профессор Академии военных наук Анатолий Летяго. По их мнению, здравомыслящая часть элит в Вашингтоне начинает понимать бесперспективность продолжения прежней политики поддержки Киева. При всей инерционности и заряженности американского истеблишмента на задачу "поражения России", в администрации Джо Байдена начинают размышлять о реальном решении этой проблемы, которая слишком серьезно усугубляет мировую ситуацию по самым разным направлениям, считают эксперты. "Однако это пока гипотетические варианты не сегодняшнего дня. Играя вдолгую, Вашингтон сохраняет ставку на Североатлантический альянс как испытанный мощный военный фактор в балансе сил с Москвой", — считают они.

https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

киев

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, сша, украина, нато, в мире