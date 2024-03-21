Рейтинг@Mail.ru
Военные ученые рассказали, что сможет обеспечить реальный нейтралитет Киева - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 21.03.2024 (обновлено: 08:14 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/neytralitet-1934587670.html
Военные ученые рассказали, что сможет обеспечить реальный нейтралитет Киева
Военные ученые рассказали, что сможет обеспечить реальный нейтралитет Киева - РИА Новости, 21.03.2024
Военные ученые рассказали, что сможет обеспечить реальный нейтралитет Киева
Реальный нейтралитет Киева может обеспечить только размещение российских войск на западной границе Украины, заявили ученые российской Академии военных наук в... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T03:06
2024-03-21T08:14
киев
сша
украина
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931692294_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_f50cf0ddf7c9d270f06d9749c7d7efa8.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Реальный нейтралитет Киева может обеспечить только размещение российских войск на западной границе Украины, заявили ученые российской Академии военных наук в статье в журнале "Национальная оборона". "Одним из вероятных шагов США могут стать гарантии нейтралитета Украины, что соответствует одному из ключевых требований Москвы. Американцы понимают, что одностороннее обещание Киева ничего не стоит и доверия у российского руководства не вызовет, поэтому необходимо, чтобы такое обещание подкрепили США и союзники по НАТО. По нашему мнению, к гарантиям США тоже нужно относиться с осторожностью, а обеспечит реальный нейтралитет Киева только размещение российских войск на западной границе Украины", — говорится в статье ученых. Статью написали член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош и доктор технических наук, профессор Академии военных наук Анатолий Летяго. По их мнению, здравомыслящая часть элит в Вашингтоне начинает понимать бесперспективность продолжения прежней политики поддержки Киева. При всей инерционности и заряженности американского истеблишмента на задачу "поражения России", в администрации Джо Байдена начинают размышлять о реальном решении этой проблемы, которая слишком серьезно усугубляет мировую ситуацию по самым разным направлениям, считают эксперты. "Однако это пока гипотетические варианты не сегодняшнего дня. Играя вдолгую, Вашингтон сохраняет ставку на Североатлантический альянс как испытанный мощный военный фактор в балансе сил с Москвой", — считают они.
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
киев
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931692294_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_07224e585006e2e7f5bdc2949ff2f137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, сша, украина, нато, в мире
Киев, США, Украина, НАТО, В мире
Военные ученые рассказали, что сможет обеспечить реальный нейтралитет Киева

Ученые: реальный нейтралитет Киева обеспечат войска России на западе Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Реальный нейтралитет Киева может обеспечить только размещение российских войск на западной границе Украины, заявили ученые российской Академии военных наук в статье в журнале "Национальная оборона".
"Одним из вероятных шагов США могут стать гарантии нейтралитета Украины, что соответствует одному из ключевых требований Москвы. Американцы понимают, что одностороннее обещание Киева ничего не стоит и доверия у российского руководства не вызовет, поэтому необходимо, чтобы такое обещание подкрепили США и союзники по НАТО. По нашему мнению, к гарантиям США тоже нужно относиться с осторожностью, а обеспечит реальный нейтралитет Киева только размещение российских войск на западной границе Украины", — говорится в статье ученых.
Солдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Французские генералы: "Оборона ВСУ на грани развала"
19 марта, 08:00
Статью написали член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош и доктор технических наук, профессор Академии военных наук Анатолий Летяго.
По их мнению, здравомыслящая часть элит в Вашингтоне начинает понимать бесперспективность продолжения прежней политики поддержки Киева. При всей инерционности и заряженности американского истеблишмента на задачу "поражения России", в администрации Джо Байдена начинают размышлять о реальном решении этой проблемы, которая слишком серьезно усугубляет мировую ситуацию по самым разным направлениям, считают эксперты.
"Однако это пока гипотетические варианты не сегодняшнего дня. Играя вдолгую, Вашингтон сохраняет ставку на Североатлантический альянс как испытанный мощный военный фактор в балансе сил с Москвой", — считают они.
Президент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Украине предложено капитулировать
14 марта, 16:18
 
КиевСШАУкраинаНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала