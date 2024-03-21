Военные ученые рассказали, что сможет обеспечить реальный нейтралитет Киева
Ученые: реальный нейтралитет Киева обеспечат войска России на западе Украины
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Реальный нейтралитет Киева может обеспечить только размещение российских войск на западной границе Украины, заявили ученые российской Академии военных наук в статье в журнале "Национальная оборона".
"Одним из вероятных шагов США могут стать гарантии нейтралитета Украины, что соответствует одному из ключевых требований Москвы. Американцы понимают, что одностороннее обещание Киева ничего не стоит и доверия у российского руководства не вызовет, поэтому необходимо, чтобы такое обещание подкрепили США и союзники по НАТО. По нашему мнению, к гарантиям США тоже нужно относиться с осторожностью, а обеспечит реальный нейтралитет Киева только размещение российских войск на западной границе Украины", — говорится в статье ученых.
Статью написали член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош и доктор технических наук, профессор Академии военных наук Анатолий Летяго.
По их мнению, здравомыслящая часть элит в Вашингтоне начинает понимать бесперспективность продолжения прежней политики поддержки Киева. При всей инерционности и заряженности американского истеблишмента на задачу "поражения России", в администрации Джо Байдена начинают размышлять о реальном решении этой проблемы, которая слишком серьезно усугубляет мировую ситуацию по самым разным направлениям, считают эксперты.
"Однако это пока гипотетические варианты не сегодняшнего дня. Играя вдолгую, Вашингтон сохраняет ставку на Североатлантический альянс как испытанный мощный военный фактор в балансе сил с Москвой", — считают они.