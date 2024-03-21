https://ria.ru/20240321/nepal-1934609397.html

Непал призвал Россию инвестировать в производство удобрений

Непал призвал Россию инвестировать в производство удобрений - РИА Новости, 21.03.2024

Непал призвал Россию инвестировать в производство удобрений

Власти Непала призвали Россию инвестировать в непальскую гидроэнергетику и производство химических удобрений, сообщило министерство финансов Непала по итогам... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T09:24

2024-03-21T09:24

2024-03-21T09:41

непал

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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мар - РИА Новости. Власти Непала призвали Россию инвестировать в непальскую гидроэнергетику и производство химических удобрений, сообщило министерство финансов Непала по итогам встречи главы ведомства Баршамана Пуна с послом России Алексеем Новиковым. "Мы гарантировали международный рынок потребления электроэнергии, вырабатываемой в стране. Гидроэнергетический сектор Непала является подходящей сферой для инвестиций для международного сообщества", - сказал министр, рассказывая о политике правительства по открытию завода по производству химических удобрений в стране."Если Россия заинтересована в инвестировании в него, мы готовы создать для этого атмосферу", - отметил он. Министр также призвал посла привлечь российских инвесторов на инвестиционный саммит, который пройдет в Непале 28-29 апреля.Как отметили в посольстве России, в ходе встречи посол и министр обсудили широкий круг вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества и развития экономических отношений между Россией и Непалом."Основное внимание было уделено возможности установления прямых корреспондентских счетов между финансовыми институтами обеих стран. Этот шаг предполагает упрощение и ускорение финансовых операций, что поспособствует развитию торговли и инвестиций между Россией и Непалом. В контексте торговых перспектив была также поднята тематика возможных поставок из России в Непал химических удобрений, подсолнечного масла, пшеницы и других сельскохозяйственных продуктов", - сообщило посольство России в Непале.

https://ria.ru/20220925/udobreniya-1819286536.html

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непал, россия, в мире