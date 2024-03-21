https://ria.ru/20240321/neobratimo-1934588635.html

Пора признать. В США озвучили вероятный исход конфликта на Украине

Пора признать. В США озвучили вероятный исход конфликта на Украине - РИА Новости, 21.03.2024

Пора признать. В США озвучили вероятный исход конфликта на Украине

Штатам и Европе нужно призвать Украину к мирному урегулированию, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта, написал аналитик Responsible Statecraft Тед... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T03:45

2024-03-21T03:45

2024-03-21T03:45

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Штатам и Европе нужно призвать Украину к мирному урегулированию, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта, написал аналитик Responsible Statecraft Тед Снайдер.По его словам, США и НАТО стоят перед выбором в отношении конфликта на Украине: признать сложившиеся реалии на поле боя и подтолкнуть Киев к переговорам, либо отправить свои войска в зону боевых действий."Было бы безответственным пойти по второму пути, не испробовав первый", — отметил журналист.В подкрепление своих слов автор материала указал на то, что преимущество российских вооруженных сил на линии соприкосновения, вероятно, уже необратимо. По его мнению, в такой ситуации приходит время рассматривать принятие решений, которые ранее отвергались как неприемлемые."Стоит хотя бы попытаться договориться с Россией, чтобы выяснить, действительно ли она готова обсуждать пути возможного разрешения конфликта, особенно когда единственная альтернатива — отправка войск НАТО и риск развязывания еще более масштабной и, пожалуй, немыслимой войны", — заключил Снайдер.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как отмечал президент Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет.Ранее президент в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что российская сторона не будет вести переговоры с Киевом только потому, что противник, у которого заканчиваются патроны, хочет взять паузу для перевооружения. Путин подчеркнул, что Россия не доверяет Западу и потребует письменных гарантий своей безопасности.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

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в мире, сша, украина, киев, нато, россия