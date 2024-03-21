Пора признать. В США озвучили вероятный исход конфликта на Украине
RS: Западу нужно подтолкнуть Киев к переговорам, чтобы избежать масштабной войны
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Штатам и Европе нужно призвать Украину к мирному урегулированию, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта, написал аналитик Responsible Statecraft Тед Снайдер.
"Было бы безответственным пойти по второму пути, не испробовав первый", — отметил журналист.
В подкрепление своих слов автор материала указал на то, что преимущество российских вооруженных сил на линии соприкосновения, вероятно, уже необратимо. По его мнению, в такой ситуации приходит время рассматривать принятие решений, которые ранее отвергались как неприемлемые.
"Стоит хотя бы попытаться договориться с Россией, чтобы выяснить, действительно ли она готова обсуждать пути возможного разрешения конфликта, особенно когда единственная альтернатива — отправка войск НАТО и риск развязывания еще более масштабной и, пожалуй, немыслимой войны", — заключил Снайдер.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как отмечал президент Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет.
Ранее президент в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что российская сторона не будет вести переговоры с Киевом только потому, что противник, у которого заканчиваются патроны, хочет взять паузу для перевооружения. Путин подчеркнул, что Россия не доверяет Западу и потребует письменных гарантий своей безопасности.