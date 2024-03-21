Лавров рассказал, чем грозит США снижение потолка цен на нефть из России
Лавров: снижение потолка цен на нефть из России будет иметь последствия для США
Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия рассчитывает, что у США "еще осталась национальная гордость" и они не пойдут на поводу у Украины и не согласятся понизить "потолок цен" на российскую нефть до 30 долларов, такой шаг грозит серьезными экономическими последствиями самим США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для документального проекта "Нефть".
"Читал, что Украина пытается убедить США понизить потолок предельной цены на российскую нефть вдвое – до 30 долларов за баррель. Это вообще выходит за всякие рамки, не говоря уже о том, что сама концепция потолка – она антирыночная и отражает стремление диктовать", - сказал Лавров.
"Но показательно, что США едва ли пойдут на поводу у Украины. Хотя бы потому что это экономически может иметь последствия для самих американцев, да и рынок нефти может серьезно отреагировать. Надеюсь, что у США остались какие-то остатки национальной гордости и они не будут "плясать под дудку" Зеленского", - добавил министр.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Джо Байдена сопротивляется призывам властей Украины снизить "потолок цен" на нефть из России с 60 до 30 долларов США. По информации газеты, власти США опасаются, что снижение предельной цены на нефть "может побудить Россию сократить добычу нефти и вызвать скачки цен на газ", что, в свою очередь, может дестабилизировать мировую экономику в преддверии президентских выборов в США.
С декабря 2022 года G7, ЕС и Австралия ввели "потолок цен" на российскую нефть в 60 долларов за баррель: более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В конце 2023 года G7 ужесточил контроль за соблюдением "потолка цен", а также ввел ряд санкций против компаний и отдельных танкеров, перевозящих нефть РФ якобы в нарушение ограничений.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.