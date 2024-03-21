https://ria.ru/20240321/neft-1934642495.html

Лавров рассказал, чем грозит США снижение потолка цен на нефть из России

Лавров рассказал, чем грозит США снижение потолка цен на нефть из России - РИА Новости, 21.03.2024

Лавров рассказал, чем грозит США снижение потолка цен на нефть из России

Россия рассчитывает, что у США "еще осталась национальная гордость" и они не пойдут на поводу у Украины и не согласятся понизить "потолок цен" на российскую... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:32

2024-03-21T11:32

2024-03-21T11:34

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия рассчитывает, что у США "еще осталась национальная гордость" и они не пойдут на поводу у Украины и не согласятся понизить "потолок цен" на российскую нефть до 30 долларов, такой шаг грозит серьезными экономическими последствиями самим США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для документального проекта "Нефть"."Читал, что Украина пытается убедить США понизить потолок предельной цены на российскую нефть вдвое – до 30 долларов за баррель. Это вообще выходит за всякие рамки, не говоря уже о том, что сама концепция потолка – она антирыночная и отражает стремление диктовать", - сказал Лавров."Но показательно, что США едва ли пойдут на поводу у Украины. Хотя бы потому что это экономически может иметь последствия для самих американцев, да и рынок нефти может серьезно отреагировать. Надеюсь, что у США остались какие-то остатки национальной гордости и они не будут "плясать под дудку" Зеленского", - добавил министр. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Джо Байдена сопротивляется призывам властей Украины снизить "потолок цен" на нефть из России с 60 до 30 долларов США. По информации газеты, власти США опасаются, что снижение предельной цены на нефть "может побудить Россию сократить добычу нефти и вызвать скачки цен на газ", что, в свою очередь, может дестабилизировать мировую экономику в преддверии президентских выборов в США. С декабря 2022 года G7, ЕС и Австралия ввели "потолок цен" на российскую нефть в 60 долларов за баррель: более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В конце 2023 года G7 ужесточил контроль за соблюдением "потолка цен", а также ввел ряд санкций против компаний и отдельных танкеров, перевозящих нефть РФ якобы в нарушение ограничений. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, сша, россия, украина, сергей лавров, евросоюз