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Лавров рассказал, чем грозит США снижение потолка цен на нефть из России - РИА Новости, 21.03.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
11:32 21.03.2024 (обновлено: 11:34 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/neft-1934642495.html
Лавров рассказал, чем грозит США снижение потолка цен на нефть из России
Лавров рассказал, чем грозит США снижение потолка цен на нефть из России - РИА Новости, 21.03.2024
Лавров рассказал, чем грозит США снижение потолка цен на нефть из России
Россия рассчитывает, что у США "еще осталась национальная гордость" и они не пойдут на поводу у Украины и не согласятся понизить "потолок цен" на российскую... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:32
2024-03-21T11:34
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
сша
россия
украина
сергей лавров
евросоюз
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия рассчитывает, что у США "еще осталась национальная гордость" и они не пойдут на поводу у Украины и не согласятся понизить "потолок цен" на российскую нефть до 30 долларов, такой шаг грозит серьезными экономическими последствиями самим США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для документального проекта "Нефть"."Читал, что Украина пытается убедить США понизить потолок предельной цены на российскую нефть вдвое – до 30 долларов за баррель. Это вообще выходит за всякие рамки, не говоря уже о том, что сама концепция потолка – она антирыночная и отражает стремление диктовать", - сказал Лавров."Но показательно, что США едва ли пойдут на поводу у Украины. Хотя бы потому что это экономически может иметь последствия для самих американцев, да и рынок нефти может серьезно отреагировать. Надеюсь, что у США остались какие-то остатки национальной гордости и они не будут "плясать под дудку" Зеленского", - добавил министр. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Джо Байдена сопротивляется призывам властей Украины снизить "потолок цен" на нефть из России с 60 до 30 долларов США. По информации газеты, власти США опасаются, что снижение предельной цены на нефть "может побудить Россию сократить добычу нефти и вызвать скачки цен на газ", что, в свою очередь, может дестабилизировать мировую экономику в преддверии президентских выборов в США. С декабря 2022 года G7, ЕС и Австралия ввели "потолок цен" на российскую нефть в 60 долларов за баррель: более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В конце 2023 года G7 ужесточил контроль за соблюдением "потолка цен", а также ввел ряд санкций против компаний и отдельных танкеров, перевозящих нефть РФ якобы в нарушение ограничений. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html
https://ria.ru/20240227/neft-1929656585.html
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экономика, цены на нефть, сша, россия, украина, сергей лавров, евросоюз
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, США, Россия, Украина, Сергей Лавров, Евросоюз
Лавров рассказал, чем грозит США снижение потолка цен на нефть из России

Лавров: снижение потолка цен на нефть из России будет иметь последствия для США

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия рассчитывает, что у США "еще осталась национальная гордость" и они не пойдут на поводу у Украины и не согласятся понизить "потолок цен" на российскую нефть до 30 долларов, такой шаг грозит серьезными экономическими последствиями самим США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для документального проекта "Нефть".
"Читал, что Украина пытается убедить США понизить потолок предельной цены на российскую нефть вдвое – до 30 долларов за баррель. Это вообще выходит за всякие рамки, не говоря уже о том, что сама концепция потолка – она антирыночная и отражает стремление диктовать", - сказал Лавров.
Оператор комплекса переработки нефти Евро+ Московского нефтеперерабатывающего завода - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Украина угрожает российской нефти
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"Но показательно, что США едва ли пойдут на поводу у Украины. Хотя бы потому что это экономически может иметь последствия для самих американцев, да и рынок нефти может серьезно отреагировать. Надеюсь, что у США остались какие-то остатки национальной гордости и они не будут "плясать под дудку" Зеленского", - добавил министр.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Джо Байдена сопротивляется призывам властей Украины снизить "потолок цен" на нефть из России с 60 до 30 долларов США. По информации газеты, власти США опасаются, что снижение предельной цены на нефть "может побудить Россию сократить добычу нефти и вызвать скачки цен на газ", что, в свою очередь, может дестабилизировать мировую экономику в преддверии президентских выборов в США.
Омский нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Российская нефть уничтожает мировой танкерный флот
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С декабря 2022 года G7, ЕС и Австралия ввели "потолок цен" на российскую нефть в 60 долларов за баррель: более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В конце 2023 года G7 ужесточил контроль за соблюдением "потолка цен", а также ввел ряд санкций против компаний и отдельных танкеров, перевозящих нефть РФ якобы в нарушение ограничений.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря 2022, 10:00
Инфографика
Потолок цен на российскую нефтьПосмотреть
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьСШАРоссияУкраинаСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
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