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Россия не боится конкуренции с Ираном на рынке нефти, заявил Лавров - РИА Новости, 21.03.2024
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11:10 21.03.2024 (обновлено: 12:34 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/neft-1934637011.html
Россия не боится конкуренции с Ираном на рынке нефти, заявил Лавров
Россия не боится конкуренции с Ираном на рынке нефти, заявил Лавров - РИА Новости, 21.03.2024
Россия не боится конкуренции с Ираном на рынке нефти, заявил Лавров
Россия не опасается, что Иран составит ей конкуренцию на рынке нефти, недостатка в потребителях не будет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:10
2024-03-21T12:34
экономика
цены на нефть
россия
иран
сергей лавров
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия не опасается, что Иран составит ей конкуренцию на рынке нефти, недостатка в потребителях не будет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Не вижу каких-то проблем в том, что Иран восстановил свои законные права, обеспечивающие ему возможность развиваться, продавая нефть, получая доход, вкладывая получаемую прибыль. В рамках ОПЕК+, членом которой является и Иран, и Россия, существует чёткое понимание, как договариваться, искать компромиссы. Уже многие годы эта схема работает. Никто не в накладе, никто не в обиде", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, могут ли пересечься интересы Москвы и Тегерана на рынке нефти.Тем более, что рынок углеводородов будет расти, полагает министр. "Китай немного замедлил темпы роста. Но если посмотреть на цифры, они превосходят в два-три раза темпы, существующие во многих других странах, прежде всего на Западе. Индия растёт ещё быстрее", - отметил он в интервью для документального проекта "Нефть"."Поэтому недостатка в потребителях не будет. Здесь нет опасений. Нормальные страны, опирающиеся в своих действиях на международное право, всегда найдут взаимоприемлемый баланс интересов", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html
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экономика, цены на нефть, россия, иран, сергей лавров, опек
Экономика, Цены на нефть, Россия, Иран, Сергей Лавров, ОПЕК
Россия не боится конкуренции с Ираном на рынке нефти, заявил Лавров

Лавров: на рынке хватит потребителей и на российскую, и на иранскую нефть

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия не опасается, что Иран составит ей конкуренцию на рынке нефти, недостатка в потребителях не будет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не вижу каких-то проблем в том, что Иран восстановил свои законные права, обеспечивающие ему возможность развиваться, продавая нефть, получая доход, вкладывая получаемую прибыль. В рамках ОПЕК+, членом которой является и Иран, и Россия, существует чёткое понимание, как договариваться, искать компромиссы. Уже многие годы эта схема работает. Никто не в накладе, никто не в обиде", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, могут ли пересечься интересы Москвы и Тегерана на рынке нефти.
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Тем более, что рынок углеводородов будет расти, полагает министр. "Китай немного замедлил темпы роста. Но если посмотреть на цифры, они превосходят в два-три раза темпы, существующие во многих других странах, прежде всего на Западе. Индия растёт ещё быстрее", - отметил он в интервью для документального проекта "Нефть".
"Поэтому недостатка в потребителях не будет. Здесь нет опасений. Нормальные страны, опирающиеся в своих действиях на международное право, всегда найдут взаимоприемлемый баланс интересов", - добавил Лавров.
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