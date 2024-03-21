https://ria.ru/20240321/nazvaniya-1934625855.html

В Крыму высказались о смене русских названий детских садов на Украине

В Крыму высказались о смене русских названий детских садов на Украине - РИА Новости, 21.03.2024

В Крыму высказались о смене русских названий детских садов на Украине

Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал шизофренией смену русских названий детских садов на Украине. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T10:35

2024-03-21T10:35

2024-03-21T10:53

в мире

украина

александр форманчук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал шизофренией смену русских названий детских садов на Украине. Ранее уполномоченный Украины по защите государственного языка Тарас Креминь возмутился, что в восточных и южных областях страны всё ещё есть детские сады с русскими названиями, и призвал местные власти привести их в соответствие с нормами украинского правописания. "Это продолжение вялотекущей шизофрении, которая периодически обостряется у тех, кто засел у власти на Украине. Это весеннее обострение шизофрении украинского националистического режима, который помешался на почве русофобии", - сказал Форманчук. По его словам, киевские власти не могут не знать, что южные и восточные регионы Украины всегда были русскоязычными и тяготели к русской культуре. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20240320/selo-1934554893.html

https://ria.ru/20240219/ukraina-1928274240.html

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в мире, украина, александр форманчук