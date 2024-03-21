Рейтинг@Mail.ru
В Крыму высказались о смене русских названий детских садов на Украине - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 21.03.2024 (обновлено: 10:53 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/nazvaniya-1934625855.html
В Крыму высказались о смене русских названий детских садов на Украине
В Крыму высказались о смене русских названий детских садов на Украине - РИА Новости, 21.03.2024
В Крыму высказались о смене русских названий детских садов на Украине
Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал шизофренией смену русских названий детских садов на Украине. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T10:35
2024-03-21T10:53
в мире
украина
александр форманчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805008746_35:668:2487:2047_1920x0_80_0_0_f9e134282d32a5900db2c12568ec9ad6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал шизофренией смену русских названий детских садов на Украине. Ранее уполномоченный Украины по защите государственного языка Тарас Креминь возмутился, что в восточных и южных областях страны всё ещё есть детские сады с русскими названиями, и призвал местные власти привести их в соответствие с нормами украинского правописания. "Это продолжение вялотекущей шизофрении, которая периодически обостряется у тех, кто засел у власти на Украине. Это весеннее обострение шизофрении украинского националистического режима, который помешался на почве русофобии", - сказал Форманчук. По его словам, киевские власти не могут не знать, что южные и восточные регионы Украины всегда были русскоязычными и тяготели к русской культуре. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20240320/selo-1934554893.html
https://ria.ru/20240219/ukraina-1928274240.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805008746_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_bb654ebcdac37b19b3e9d88ecf7ac2b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, александр форманчук
В мире, Украина, Александр Форманчук
В Крыму высказались о смене русских названий детских садов на Украине

Форманчук назвал смену русских названий детсадов на Украине шизофренией

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкШкаф с игрушками в детском саду
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Шкаф с игрушками в детском саду. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал шизофренией смену русских названий детских садов на Украине.
Ранее уполномоченный Украины по защите государственного языка Тарас Креминь возмутился, что в восточных и южных областях страны всё ещё есть детские сады с русскими названиями, и призвал местные власти привести их в соответствие с нормами украинского правописания.
Одесса - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Рада поддержала идею переименовать село Надеждовка в Одесской области
20 марта, 19:26
"Это продолжение вялотекущей шизофрении, которая периодически обостряется у тех, кто засел у власти на Украине. Это весеннее обострение шизофрении украинского националистического режима, который помешался на почве русофобии", - сказал Форманчук.
По его словам, киевские власти не могут не знать, что южные и восточные регионы Украины всегда были русскоязычными и тяготели к русской культуре.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Украина - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
На Украине переименовали суда в честь новых российских городов
19 февраля, 16:17
 
В миреУкраинаАлександр Форманчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала