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"Шах и мат": в США раскрыли, что Россия устроила для НАТО - РИА Новости, 21.03.2024
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18:27 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/nato-1934774206.html
"Шах и мат": в США раскрыли, что Россия устроила для НАТО
"Шах и мат": в США раскрыли, что Россия устроила для НАТО - РИА Новости, 21.03.2024
"Шах и мат": в США раскрыли, что Россия устроила для НАТО
Россия создала систему, с которой НАТО в потенциальной гонке вооружений не сможет соревноваться, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T18:27
2024-03-21T18:27
в мире
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия создала систему, с которой НАТО в потенциальной гонке вооружений не сможет соревноваться, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom."Россия построила военную промышленность, которая превосходит НАТО. Смешно, когда люди говорят, что альянс расширяется: приняли Финляндию и Швецию. Ответ России на это: хорошо, мы создадим 40 новых дивизий, дюжину новых бригад — шах и мат. У России сейчас есть система, благодаря которой они могут это сделать", — отметил Риттер.По словам эксперта, в США существует традиционный аргумент о том, что они финансируют Украину с целью ослабить Россию. Однако они никогда не могли и подумать, что Москва окажется способной на то, что она демонстрирует сегодня, заявил Риттер.Аналитик пояснил, что для оправдания провала США в стремлении разрушить Россию санкциями и поддержкой киевского режима преподносится тезис о новой стратегии Вашингтона по развязывании гонки вооружений, чтобы лишить Москву денег."Но этого не происходит. Вы знаете, что произойдет, кто обанкротится? США и НАТО, потому что Россия так далеко ушла вперед, что мы не можем за ней угнаться", — констатировал Риттер.В ноябре 2023 года высокопоставленный европейский источник сообщал, что страны ЕС поставили Украине лишь 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что ЕС не удастся выполнить в срок обещание по миллиону снарядов до марта 2024 года. В январе агентство Блумберг писало, что страны ЕС смогут дать Украине до марта лишь около 600 тысяч снарядов. При этом на деле эти поставки к 1 марта так и не осуществились.
https://ria.ru/20240321/nato-1934730134.html
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в мире, сша, россия, нато, скотт риттер, борис писториус, евросоюз, украина
В мире, США, Россия, НАТО, Скотт Риттер, Борис Писториус, Евросоюз, Украина
"Шах и мат": в США раскрыли, что Россия устроила для НАТО

Риттер: Россия создала систему, из-за которой США проиграют гонку вооружений

© AP Photo / Armando BabaniАвиабаза НАТО
Авиабаза НАТО - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Armando Babani
Авиабаза НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия создала систему, с которой НАТО в потенциальной гонке вооружений не сможет соревноваться, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
"Россия построила военную промышленность, которая превосходит НАТО. Смешно, когда люди говорят, что альянс расширяется: приняли Финляндию и Швецию. Ответ России на это: хорошо, мы создадим 40 новых дивизий, дюжину новых бригад — шах и мат. У России сейчас есть система, благодаря которой они могут это сделать", — отметил Риттер.
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По словам эксперта, в США существует традиционный аргумент о том, что они финансируют Украину с целью ослабить Россию. Однако они никогда не могли и подумать, что Москва окажется способной на то, что она демонстрирует сегодня, заявил Риттер.
Аналитик пояснил, что для оправдания провала США в стремлении разрушить Россию санкциями и поддержкой киевского режима преподносится тезис о новой стратегии Вашингтона по развязывании гонки вооружений, чтобы лишить Москву денег.
«
"Но этого не происходит. Вы знаете, что произойдет, кто обанкротится? США и НАТО, потому что Россия так далеко ушла вперед, что мы не можем за ней угнаться", — констатировал Риттер.
В ноябре 2023 года высокопоставленный европейский источник сообщал, что страны ЕС поставили Украине лишь 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что ЕС не удастся выполнить в срок обещание по миллиону снарядов до марта 2024 года. В январе агентство Блумберг писало, что страны ЕС смогут дать Украине до марта лишь около 600 тысяч снарядов. При этом на деле эти поставки к 1 марта так и не осуществились.
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