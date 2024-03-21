"Шах и мат": в США раскрыли, что Россия устроила для НАТО
Риттер: Россия создала систему, из-за которой США проиграют гонку вооружений
© AP Photo / Armando BabaniАвиабаза НАТО
© AP Photo / Armando Babani
Авиабаза НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия создала систему, с которой НАТО в потенциальной гонке вооружений не сможет соревноваться, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
"Россия построила военную промышленность, которая превосходит НАТО. Смешно, когда люди говорят, что альянс расширяется: приняли Финляндию и Швецию. Ответ России на это: хорошо, мы создадим 40 новых дивизий, дюжину новых бригад — шах и мат. У России сейчас есть система, благодаря которой они могут это сделать", — отметил Риттер.
По словам эксперта, в США существует традиционный аргумент о том, что они финансируют Украину с целью ослабить Россию. Однако они никогда не могли и подумать, что Москва окажется способной на то, что она демонстрирует сегодня, заявил Риттер.
Аналитик пояснил, что для оправдания провала США в стремлении разрушить Россию санкциями и поддержкой киевского режима преподносится тезис о новой стратегии Вашингтона по развязывании гонки вооружений, чтобы лишить Москву денег.
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"Но этого не происходит. Вы знаете, что произойдет, кто обанкротится? США и НАТО, потому что Россия так далеко ушла вперед, что мы не можем за ней угнаться", — констатировал Риттер.
В ноябре 2023 года высокопоставленный европейский источник сообщал, что страны ЕС поставили Украине лишь 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что ЕС не удастся выполнить в срок обещание по миллиону снарядов до марта 2024 года. В январе агентство Блумберг писало, что страны ЕС смогут дать Украине до марта лишь около 600 тысяч снарядов. При этом на деле эти поставки к 1 марта так и не осуществились.